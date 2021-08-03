В США откроют первую больницу для пациентов с постковидным синдромом

В США анонсировали открытие первой клиники для людей, которые перенесли коронавирус и страдают так называемым постковидным синдромом. Она будет работать на базе Стэндфордского университета.

Об этом сообщается на сайте Stanford Medicine. Также там приводится статистика, согласно которой хотя бы один из симптомов такого расстройства в течение 9 месяцев после выздоровления.

По данным другого исследования, в котором участвовали представители 56 стран, половина людей после выздоровления не могли вернуться в прежний рабочий ритм в течение полугода.

Также ученые из Стэнфорда выяснили, что у 70% госпитализированных с коронавирусом сохранился хотя бы один из симптомов в течение нескольких месяцев.

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Они выделили основные симптомы постковидного синдрома:

хроническая усталость,

головокружение,

плохое настроение,

одышка,

головная боль,

диарея,

учащенное сердцебиение,

нарушения слуха.

Специалисты намерены разработать комплексную терапию для лечения этого расстройства и привлечь к ней кардиологов, пульмонологов, гематологов и аудиологов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Израиля выяснили, что у вакцинированных от коронавируса встречается такой постковидный симптом как усталость.