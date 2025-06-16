В США подросток умер через несколько дней после заражения редкой бактериальной инфекцией: медики выступили с предупреждением

В Южной Каролине (США) 14-летний подросток Уильям Хэнд трагически скончался от редкой инфекции крови, известной как менингококкемия. Смерть наступила всего через несколько дней после заражения редкой бактериальной инфекцией.

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Подросток умер 8 июня, а 5 июня проснулся и резко почувствовал себя плохо, рассказал его отец Уилл Хэнд. По его словам, Уильям был "явно нездоров" и болезнь прогрессировала, как снежным ком, передает Daily Mail.

Инцидент побудил американских врачей выпустить предупреждение о симптомах заболевания.

Отмечается, что менингококкемия, или менингококковая септицемия, вызывается бактерией Neisseria meningitidis, которая попала в кровоток подростка.

"Инфекция развивается очень быстро, и как только она начинается, иногда очень трудно спасти человека, инфицированного бактериями", — рассказала доктор Анна-Кэтрин Берч телеканалу Fox Carolina.

Болезнь распространяется через слюну или респираторные выделения и может передаваться от человека к человеку через тесный контакт или общие предметы, такие как напитки или столовые приборы. По словам доктора, хоть болезнь агрессивна, она встречается редко и не всегда смертельна. Симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, чувствительность к свету, тошноту или рвоту. Она также может вызывать сыпь, которая не исчезает при нажатии.

"Мы называем ее петехиальной сыпью, потому что она выглядит как лопнувшие кровеносные сосуды под кожей. Это не типичная сыпь, которая появляется, скажем, при вирусной инфекции. Если положить на нее палец и сильно надавить, сыпь останется", – отметила Берч.

Департамент общественного здравоохранения сообщил о 12 случаях заболевания в Южной Каролине за последние 1,5 года, четыре из которых закончились смертью.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, наиболее эффективной мерой профилактики менингококкемии является вакцинация.

На сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины пишут, что ежегодно в мире регистрируют около 300-500 тысяч случаев менингококковой инфекции, в том числе от 30 до 50 тысяч летальных.

Источником инфекции являются люди – носители возбудителя, которые выделяют менингококки и не имеют воспалительных изменений в носоглотке, или же больные острым назофарингитом и генерализованными формами МИ. Возбудитель передается с каплями слизи во время кашля, чихания, разговора. Близкий длительный контакт с инфицированным человеком-носителем способствует распространению болезни.

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