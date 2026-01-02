В США распространяется штамм гриппа, который может сделать вакцины менее эффективными: для кого особенно опасен

В США наблюдается рост случаев гриппа из-за мутировавшего штамма H3N2, который, по словам специалистов, может быть менее чувствительным к имеющимся вакцинам. В частности, резко возросло количество госпитализаций, обращений в отделения неотложной помощи и амбулаторных пациентов, а также смертей, связанных с гриппом.

Ожидается, что пик заболеваемости, вероятно, наступит не раньше февраля. По информации The Washington Post, в зоне риска дети и пожилые люди.

Всплеск гриппа H3N2 в США

Особенно ощутимый всплеск зафиксирован на северо-востоке страны. По оценкам CDC, в этом сезоне, который длится с конца сентября до марта–апреля, зарегистрировано не менее 4,6 млн случаев, около 49 000 госпитализаций и 1 900 смертей. Причиной роста является новый штамм H3N2 типа А, который быстро стал доминирующим в США. Он вызвал ранние и тяжелые вспышки гриппа в Японии, Канаде и Великобритании.

Штамм H3N2 обычно связывают с большим количеством госпитализаций и смертей от гриппа среди пожилых людей. Он появился летом, после того, как американские фармацевтические компании завершили производство сезонных вакцин. Специалисты обеспокоены, что это может снизить эффективность прививок и вызвать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, которая уже борется с другими зимними вирусами.

По данным экспертов, в Великобритании новый штамм хорошо контролируется вакцинацией, хотя прививки там отличаются от американских. В США около 40% взрослых получили вакцину, среди детей показатель еще ниже. Профессор Нуццо из Университета Брауна подчеркнул, что вакцинация остается важной, даже с учетом этих различий.

В Джексонвилле (Флорида) педиатр Памела Линдор из Bluebird Kids Health сообщает о росте количества детей с внезапной высокой температурой, головной болью, усталостью и кашлем. При своевременном диагнозе врач назначает противовирусные препараты в течение одного-двух дней.

В то же время федеральные чиновники здравоохранения при президенте США Дональде Трампе сомневаются в графике прививок для детей, считая, что они получают слишком много вакцин по сравнению с другими странами. В декабре Трамп поручил пересмотреть график ежегодных прививок от гриппа для детей.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве за 50-ю неделю 2025 года зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество заболевших, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилось на 4,7%. По словам медиков, вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

