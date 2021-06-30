В США разрешили отправлять в Украину костный мозг от доноров

Благотворительный фонд "Украинский реестр доноров костного мозга" прошел авторизацию на получение донорских клеток из США. Теперь украинцы без проблем смогут получать трансплантаты из указанной страны.

Об этом сообщается на странице фонда в Facebook. Решение принял американский реестр NMDP (Национальная программа донорства костного мозга).

В украинском реестре подчеркнули, что предоставили американским коллегам всю необходимую документацию, которую те тщательно изучали.

"Американский реестр NMDP согласовал наш запрос и авторизовал UBMDR в свою базу. Теперь Украина без проблем может получать трансплантаты из-за океана, и доноры из Америки смогут спасать украинцев – еще больше шансов победить рак крови", – подчеркнули в фонде.

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Напомним, что в Украине провели первую за 13 лет трансплантацию костного мозга. Пациента, 18-летнего Александра Цимбалюка, после нее выписали 23 апреля.

Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что на 2021 год в стране запланировано 300 таких же операций.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как украинцы продают свои органы за границу, однако их обманывают с деньгами.