В США врачи пересадили почку не тому пациенту, больница проводит расследование

В больнице Кливленда, штат Огайо (США) врачи провели операцию по пересадке почки не тому пациенту. На время расследования инцидента, два сотрудника медучреждения были отправлены в административный отпуск.

Как сообщает Fox News, почка пересаженная не тому пациенту совместима, и ожидается, что реципиент выздоровеет. Операция для предполагаемого реципиента пока отложена. При этом официальные лица не сообщили, доступна ли еще одна почка. Никаких дополнительных сведений о пациентах не сообщается.

"Мы принесли наши искренние извинения этим пациентам и их семьям. Мы понимаем, что они доверились нам. Ситуация полностью несовместима с нашим обязанностями помочь пациентам вернуться к здоровой и полноценной жизни", – говорится в заявлении главы университетской больницы Кливленда Джорджа Стаматиса.

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По данным UCLA Health, среднее время, затрачиваемое на лист ожидания для получения почки в США, может составлять от 5 до 10 лет, а в списке более 100 тысяч пациентов.

"Программа трансплантации при университетских больницах состоит из высококвалифицированной, многопрофильной команды экспертов с десятилетиями оказания помощи по трансплантации и исследовательского опыта. Мы обеспокоены тем, что недавно произошла ошибка, в результате которой один пациент получил почку, предназначенную для другого", – добавил Стаматис.

В больнице заявили, что чиновники внимательно изучают инцидент, чтобы в дальнейшем такого не происходило.

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