В Сумах двух человек покусали летучие мыши: в Минздраве объяснили, как уберечься от бешенства

В конце июля этого года в Сумскую городскую больницу обратились двое пострадавших от укусов летучих мышей. Оба инцидента произошли, когда люди пытались выгнать животных из своих домов. Врачи оказали пострадавшим помощь, потому что летучие мыши довольно часто являются бессимптомными переносчиками вируса бешенства.

Видео дня

В частности, указанным людям немедленно назначили антирабическое лечение. Об этом сообщил Сумской облцентр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. В заведении добавили, что в этом году по поводу укусов животными к медикам на Сумщине обратились 1356 человек.

Почему это важно сейчас

Сейчас в Украине продолжается сезон миграции летучих мышей. Несмотря на жару они ищут место для зимовки.

Летучие мыши, как и большинство теплокровных животных, могут быть переносчиками вируса, который вызывает заболевание бешенством. Среди домашних обычно носителями этой острой инфекционной болезни являются еще собаки и кошки, а в дикой природе – волки, лисы, летучие мыши, ежи и тому подобное.

Без надлежащей медицинской помощи и своевременного лечения летальность бешенства достигает 100%.

На что надо обратить внимание

Инфицироваться от больного бешенством животного можно через укус, царапину и даже незаметные глазом микроповреждения кожи.

Инкубационный период бешенства у человека длится от 7 дней до 3 месяцев, а при определенных условиях и факторах (локализация и количество укусов, глубина раны, вид животного и его вирусная нагрузка) даже год и более.

Самые распространенные симптомы стаза – это повышенная температура; боль, покалывание или жжение в месте укуса; головная боль, агрессия и галлюцинации. Также может появиться страх воды или воздуха (гидрофобия, аэрофобия); а впоследствии – паралич, кома.

Что нужно делать

"Обычно на людей летучие мыши не нападают, если их не пугать или провоцировать. Их укус является реакцией самозащиты от опасности. Если летучие мыши залетели к вам на балкон или в жилье, ведите себя спокойно, чтобы их не напугать. Перейдите в другое помещение и позвоните 112 или в службу спасения животных", – посоветовали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае подозрения, что вас укусило больное бешенством животное, надо немедленно промыть рану водой с мылом, причем промывать надо в течение 15 минут. Также надо обработать место укуса антисептиком (спирт или йод).

Уже после этого надо обратиться к врачу, в травмпункт или антирабический центр. Не медлите с вакцинацией, потому что лечение эффективно только до появления симптомов.

Антирабическая вакцина – это пять инъекций в течение 28 дней. Она защищает в 96–99% случаев. Противопоказаний к прививке нет.

Напомним, как недавно в селе Обенижи Иваничевской общины на Волыни бешеный волк напал на местного жителя. Причем животное бродило по улицам, не боялась людей, даже заходила во двор и бросалась на собак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!