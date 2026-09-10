В Ухане зафиксировали вспышку опасного вируса, передающегося через укусы клещей: какие симптомы

В китайской провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, где в свое время началась вспышка COVID-19, а также ещё в трёх регионах Китая учёные зафиксировали случаи заражения новым опасным вирусом, передающимся через укусы клещей. У больных наблюдались гриппоподобные симптомы, проблемы с желудочно-кишечным трактом и опасное снижение уровня тромбоцитов в крови.

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Об этом сообщают Daily Mail и New Atlas. Новый патоген получил название Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV).

Что известно о новом вирусе

Исследователи проанализировали образцы 3163 человек из четырёх китайских провинций — Хэнань, Хубэй, Аньхой и Шаньдун. У 329 из них, то есть у 10,4 %, обнаружили ALTNV. При этом учёные отмечают, что самый ранний известный случай заражения этим вирусом датируется ещё 2009 годом.

На новый патоген ученые обратили внимание во время исследования пациентов с подозрением на другое клещевое заболевание — Dabie bandavirus (DBV), также известное как синдром лихорадки с тромбоцитопенией. У части людей наблюдались схожие симптомы, но анализы не подтверждали заражение DBV.

Впоследствии исследователи установили, что в некоторых из этих случаев причиной заболевания мог быть именно ALTNV. Наиболее вероятным переносчиком вируса оказался азиатский длиннорогий клещ ( Haemaphysalis longicornis), распространенный в Китае и других странах Восточной Азии.

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В ходе дополнительного исследования ученые проверили около 47 тысяч клещей, собранных в 15 провинциях Китая. ALTNV обнаружили у 1,3% исследованных клещей, а среди азиатских длиннорогих клещей доля зараженных составила 1,75%.

Лабораторные эксперименты также показали, что азиатские длиннорогие клещи способны передавать вирус мышам. Это указывает на потенциальную возможность распространения инфекции через этот вид переносчика

Какие симптомы вызывает ALTNV

Заболевание, вызванное ALTNV, в первую очередь характеризуется повышением температуры. Также среди распространенных симптомов — сильная усталость и проблемы сжелудочно-кишечнымтрактом.

Среди 56 пациентов, о течении болезни которых у исследователей была подробная информация, 84 % страдали от усталости, а у 80 % наблюдались желудочно-кишечные симптомы. Еще у 38% пациентов выявили тромбоцитопению — опасное снижение количества тромбоцитов в крови.

Тромбоциты помогают организму останавливать кровотечения. Поэтому их низкий уровень в тяжелых случаях может повышать риск внутреннего кровотечения.

Особую опасность представляет одновременное заражение ALTNV и DBV. Такую коинфекцию выявили у 38 пациентов, семеро из них скончались. У людей, инфицированных обоими вирусами, чаще наблюдалось тяжелое течение болезни, в частности проблемы с дыханием и нарушения работы почек.

В то же время среди пациентов, инфицированных только ALTNV и по которым были доступны данные, летальных исходов зафиксировано не было. Исследователи предполагают, что сочетание двух вирусов может способствовать более тяжелому течению заболевания.

В настоящее время специфического лечения ни для ALTNV, ни для DBV не существует. В случаях заражения DBV применяют поддерживающую терапию, в частности внутривенное введение препаратов и переливание крови.

Учёные подчеркивают необходимость правильного различения этих инфекций, поскольку ALTNV и DBV могут распространяться в одних и тех же регионах и передаваться одним и тем же видом клещей.

Азиатский длиннорогий клещ также распространился за пределы Восточной Азии. В США его впервые обнаружили в 2017 году, после чего он был зафиксирован в ряде штатов. В то же время пока неизвестно, циркулирует ли ALTNV среди клещей или людей в Соединенных Штатах.

Напомним, вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго стала самой смертоносной в истории страны. От болезни умерли 2325 человек, а количество подтвержденных случаев заражения достигло 4945.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Индии зафиксировали вспышку опасного вируса Нипа, смертность от которого может достигать 75%. Вакцины против этой инфекции пока нет, а заболевание может вызывать тяжелые неврологические и респираторные осложнения.

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