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В Ухане зафиксировали вспышку опасного вируса, передающегося через укусы клещей: какие симптомы

Даниил Борщ
Новости медицины
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В китайской провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, зафиксировали случаи заражения новым опасным вирусом

В китайской провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, где в свое время началась вспышка COVID-19, а также ещё в трёх регионах Китая учёные зафиксировали случаи заражения новым опасным вирусом, передающимся через укусы клещей. У больных наблюдались гриппоподобные симптомы, проблемы с желудочно-кишечным трактом и опасное снижение уровня тромбоцитов в крови.

Об этом сообщают Daily Mail и New Atlas. Новый патоген получил название Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV).

Что известно о новом вирусе

Исследователи проанализировали образцы 3163 человек из четырёх китайских провинций — Хэнань, Хубэй, Аньхой и Шаньдун. У 329 из них, то есть у 10,4 %, обнаружили ALTNV. При этом учёные отмечают, что самый ранний известный случай заражения этим вирусом датируется ещё 2009 годом.

На новый патоген ученые обратили внимание во время исследования пациентов с подозрением на другое клещевое заболевание — Dabie bandavirus (DBV), также известное как синдром лихорадки с тромбоцитопенией. У части людей наблюдались схожие симптомы, но анализы не подтверждали заражение DBV.

Впоследствии исследователи установили, что в некоторых из этих случаев причиной заболевания мог быть именно ALTNV. Наиболее вероятным переносчиком вируса оказался азиатский длиннорогий клещ ( Haemaphysalis longicornis), распространенный в Китае и других странах Восточной Азии.

В ходе дополнительного исследования ученые проверили около 47 тысяч клещей, собранных в 15 провинциях Китая. ALTNV обнаружили у 1,3% исследованных клещей, а среди азиатских длиннорогих клещей доля зараженных составила 1,75%.

Лабораторные эксперименты также показали, что азиатские длиннорогие клещи способны передавать вирус мышам. Это указывает на потенциальную возможность распространения инфекции через этот вид переносчика

Клещ.

Какие симптомы вызывает ALTNV

Заболевание, вызванное ALTNV, в первую очередь характеризуется повышением температуры. Также среди распространенных симптомов — сильная усталость и проблемы сжелудочно-кишечнымтрактом.

Среди 56 пациентов, о течении болезни которых у исследователей была подробная информация, 84 % страдали от усталости, а у 80 % наблюдались желудочно-кишечные симптомы. Еще у 38% пациентов выявили тромбоцитопению — опасное снижение количества тромбоцитов в крови.

Тромбоциты помогают организму останавливать кровотечения. Поэтому их низкий уровень в тяжелых случаях может повышать риск внутреннего кровотечения.

Особую опасность представляет одновременное заражение ALTNV и DBV. Такую коинфекцию выявили у 38 пациентов, семеро из них скончались. У людей, инфицированных обоими вирусами, чаще наблюдалось тяжелое течение болезни, в частности проблемы с дыханием и нарушения работы почек.

Укус клеща.

В то же время среди пациентов, инфицированных только ALTNV и по которым были доступны данные, летальных исходов зафиксировано не было. Исследователи предполагают, что сочетание двух вирусов может способствовать более тяжелому течению заболевания.

В настоящее время специфического лечения ни для ALTNV, ни для DBV не существует. В случаях заражения DBV применяют поддерживающую терапию, в частности внутривенное введение препаратов и переливание крови.

Учёные подчеркивают необходимость правильного различения этих инфекций, поскольку ALTNV и DBV могут распространяться в одних и тех же регионах и передаваться одним и тем же видом клещей.

Азиатский длиннорогий клещ также распространился за пределы Восточной Азии. В США его впервые обнаружили в 2017 году, после чего он был зафиксирован в ряде штатов. В то же время пока неизвестно, циркулирует ли ALTNV среди клещей или людей в Соединенных Штатах.

Напомним, вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго стала самой смертоносной в истории страны. От болезни умерли 2325 человек, а количество подтвержденных случаев заражения достигло 4945.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Индии зафиксировали вспышку опасного вируса Нипа, смертность от которого может достигать 75%. Вакцины против этой инфекции пока нет, а заболевание может вызывать тяжелые неврологические и респираторные осложнения.

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