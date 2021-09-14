Украинские хирурги научились оперировать детей с ДЦП: раньше нужно было ехать за границу

В Украине начали делать уникальные для страны операции детям с церебральным параличом, после которых они смогут лучше ходить. Ранее для подобной медпроцедуры украинцам приходилось обращаться в американские клиники.

Семья, воспитывающая близнецов с ДЦП Михаила и Сергея, решилась на операцию одной из первых, сообщается в сюжете ТСН. Детям уже по семь лет. Они родились преждевременно с полуторакилограммовым весом, не могли сами дышать. Кислородный голод привел к поражению мозга, и как следствие – к ДЦП (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оперативное вмешательство в частной клинике провели нейрохирурги Игорь Курилец и его коллега из Израиля Амир Кершенович.

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Медики сперва делают небольшое отверстие в позвоночнике пациента, чтобы добраться до канала, где проходит спинной мозг и основные нервы. Далее нейрохирурги должны определить только чувствительные нервы (пропустив через них электрические импульсы) и перерезать их на две трети. Это должно снять спастику в ногах.

Елена с мужем, которые воспитывают близнецов с ДПЦ, рассказали: каждому мальчику операцию делали по пять часов. До этого у детей были настолько напряжены ноги, что любое бытовое действие становилось проблемой. Было невозможно даже спокойно сидеть и спать.

О такой операции пара узнала еще шесть лет назад, но тогда единственным вариантом было полететь в клинику в США. Это стоило бы 100 тыс. долларов для двоих детей. В Международном центре нейрохирургии в Украине процедуру оценили в 90 тыс. гривен (180 тыс. на двоих).

Уже через месяц после хирургического вмешательства и интенсивной реабилитации Михаил и Сергей смогли сидеть спокойно.

Журналисты добавили, что с ДЦП, которое является поражением нервной системы, сталкивается один ребенок из тысячи. При этом состоянии мышцы слишком спазмированные, что затрудняет движения и владение телом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, врачи со Львова под руководством польского профессора Ярослава Шидловского вернули 6-летнему мальчику, пострадавшему в ДТП, возможность говорить и дышать самостоятельно. Для этого ребенку провели уникальную операцию на гортани.