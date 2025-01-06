В Украине официально подтверждено 13 случаев метапневмовируса: что это такое и чем опасно заболевание

В Украине официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусом человека (HMPV). Вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

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Об этом сообщила доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook. По ее словам, реальное количество случаев, вероятно, значительно больше.

"В настоящее время, по данным ЦОС, в Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, реально их больше", – отметила она.

По мнению специалиста, рост распространения HMPV связан с адаптацией микроорганизмов к измененному иммунному ландшафту, возникшему из-за пандемии COVID-19. Длительные локдауны также оказали негативное влияние на иммунную систему людей, снизив ее способность реагировать на распространенные возбудители.

Ольга Голубовская напомнила, что метапневмовирус, обнаруженный в 2001 году, принадлежит к семейству Pneumoviridae и является "братом" респираторно-синцитиального вируса (RSV). Этот вирус передается воздушно-капельным путём и может вызвать как легкие симптомы, так и тяжелые заболевания.

Инкубационный период HMPV длится от 3 до 6 дней, а общая продолжительность заболевания – от 7 до 10 дней. Чаще вирус активен в умеренном климате в конце зимы и весной. Симптомы могут варьироваться в зависимости от тяжести заболевания:

Легкие случаи: насморк, кашель, общая слабость.

насморк, кашель, общая слабость. Тяжелые случаи: дыхательная недостаточность, особенно у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Как защититься от метапневмовируса?

Чтобы защититься от метапневмовируса, прежде всего важно сохранять спокойствие и быстро действовать. Время решающее для правильного лечения. Если у вас появились симптомы респираторного заболевания, особенно если вы относитесь к группе риска, обязательно обратитесь к врачу для подтверждения диагноза. Кроме гриппа и COVID-19, теперь следует тестироваться и на метапневмовирус, особенно при госпитализации. Не забывайте контролировать уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.

Профилактика болезни включает ограничение контактов с больными, частое мытье рук, проветривание помещений и регулярную влажную уборку. Эти меры снижают концентрацию вирусов в воздухе, что уменьшает риск тяжелого течения инфекции, хотя и не гарантирует полной защиты.

Уход за общим здоровьем также играет немаловажную роль. Вовремя лечите хронические болезни, соблюдайте рекомендации врача по приему витамина D, поскольку его дефицит ослабляет иммунную систему.

Врачам следует помнить: если состояние пациента ухудшается, не следует медлить с госпитализацией. Голубовская рекомендует оценивать тяжесть болезни по общему самочувствию, а не только по показателям температуры. Совместное инфицирование другими вирусами или бактериями может усугубить течение заболевания, поэтому в отдельных случаях применение противовирусных препаратов широкого спектра является обоснованным.

С 1 января 2025 года все медицинские процедуры в Украине будут бесплатными только при наличии направления врача, а при его отсутствии пациенты будут платить полную стоимость. Медицинские услуги, не входящие в Программу медицинских гарантий, станут платными, а больницы сами будут устанавливать их стоимость.

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