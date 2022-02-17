В Украине создали профессиональное сообщество для молодых стоматологов ADEPT LEAGUE

12 февраля в Днепре прошла всеукраинская междисциплинарная конференция для молодых и прогрессивных стоматологов.

На сцене выступили спикеры всеукраинского уровня: Ольга Гарбуз, Денис Черняев, Богдан Климюк, Станислав Мартынович, Евгений Неженцев, Олександр Квакуша, Роман Рожко (известный как Звездный доктор Dr_Robodent)

Мы увидели совершенно новый подход в обучении и комуникации среди специалистов разных направлений. Основной целью Dental Influencers Alliance (DIA) стало создание международного стоматологического сообщества.

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Руководитель проекта Dental Influencers Alliance Павел Тарнопович рассказал, что в рамках конференции молодые специалисты прослушали лекции профессиональных, именитых врачей- клиницистов, ознакомились с новыми технологиями и возможностями современной стоматологии.

"Сегодня мы проводим мероприятие для студентов и молодых специалистов. Наша основная задача – создать комьюнити, группу людей, которая будет взаимодействовать между собой в профессиональных вопросах, развиваться и создавать будущее в стоматологии. Участники конференции ознакомились с кейсами и современными протоколами работы врачей- стоматологов. Молодые специалисты прослушали лекции о парадонтологии, имплантологии, основах биомеханики и адгезии, узнали о фотопротоколе в стоматологической практике, а также о том, как создать собственный бренд врача", - сказал Павел Тарнопович.

Партнёрами заседания выступили: первый в Украине производитель дентальных имплантатов компании Bauer`s Implants, Днепропетровский институт традиционной и не традиционной медицины, сеть клиник Amel Dental Clinic, компания производящяя современные зубные щётки Philips Sonicare, всемирно известный гигант 3М.

Справка

Dental Influencers Alliance (DIA) – организация, входящая в состав Международного института технологических разработок в области медицины, занимающаяся организацией мероприятий в стоматологическом сообществе. DIA создаёт бизнес коммуникацию в нескольких направлениях. Первое – "Сommunity", мероприятия в рамках которых собирается до 50-ти человек. Это могут быть бизнес-завтраки и ужины, неформальное времяпровождение на которые приглашаются спикеры и в тесном кругу проходит общение на совершенно разные темы- начиная от клинических кейсов и заканчивая бизнес моделью.

Второе направление – это "Senior", мероприятия на арене которых выступают всемирно известные звезды стоматологии и присутствует более 150 докторов в качестве слушателей по выбранным специализациям. Уже 16 апреля в Киеве состоится лекция со специалистом международного уровня, спикером DentalXP- Edris Rasta на которой будут освещены гнатологические, ортопедические и эстетические аспекты реабилитации пациентов.

Третье направление – это Pro конференции, которые будут проходить совместно со стоматологической выставкой от передовых компаний стоматологического оборудования с числом участников более 300 человек.

Четвертое направление- "Individual" практические мастер- классы как для группы врачей из Украины, так и с других стран. Такие заседания будут проводиться на территории Украины и других стран.