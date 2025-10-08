В Украине стартовал новый эпидемический сезон заболеваемости COVID-19 и ОРВИ – ЦОЗ

В Украине стартовал новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Продлится он до 17 мая 2026 года.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Там рассказали, какая сейчас ситуация с заболеваемостью.

Сколько в Украине больных коронавирусом и ОРВИ

По данным ЦОЗ, в течение первой недели эпидсезона – с 29 сентября по 5 октября – ОРВИ, включая COVID-19, заболели 129 753 человека, из них 76 342 – дети. Уровень заболеваемости остается стабильным и на 21,9% ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей, количество новых случаев заболеваемости ОРВИ снизилось на 3,3%.

COVID-19 в Украине заболели 5038 человек. Из-за осложнений от болезни умерли 10 пациентов, все они не были привиты против COVID-19.

Случаев гриппа пока не зафиксировано, но повышение уровня заболеваемости ожидается зимой, говорят в ЦОЗ.

Там напомнили, что в период межсезонья – с 19 мая по 29 сентября – в Украине 1 325 044 человека заболели ОРВИ, среди них 74 609 – на COVID-19. Случаев гриппа в этот период не было зафиксировано.

Вакцинация является самой эффективной защитой

Вакцина от COVID-19 в Украине бесплатная. Людям, которые еще не вакцинировались, достаточно одной дозы мРНК-вакцины, отметили в ЦОЗ.

Дополнительные дозы каждые 6-12 месяцев рекомендованы людям с хроническими заболеваниями, старшего возраста или тем, кто имеет частые контакты с другими людьми. Беременным рекомендуется вакцинироваться во время каждой беременности.

Вакцинироваться от гриппа необходимо каждый год. Вакцину от гриппа можно приобрести в аптеке для себя или близких. К началу эпидсезона в Украину доставлено 136 тысяч доз вакцины корейского производства и 100 667 доз – французского, они доступны в аптеках и медучреждениях.

"Чтобы получить прививку, обратитесь к своему семейному врачу или в ближайшее учреждение здравоохранения", – отметили в ЦОЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ранее было зарегистрировано 7905 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Дети составляли 64,3% от общего количества заболевших.

