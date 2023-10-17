В Украине существенно увеличили срок действия электронного рецепта: что это значит
В Украине существенно увеличили срок действия электронного рецепта. Он продлен с 30 до 90 дней.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Это касается того лекарства, которое пациент покупает за свой счет.
Следовательно, пациент сможет не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт, ведь он будет выписан на курс лечения до 90 дней.
Вместе с тем срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается 10 дней, а на лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускаемые на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства – 30 календарных дней.
"Погасить электронный рецепт по-прежнему можно в аптеке, которая работает с электронной системой здравоохранения. Найти соответствующую аптеку можно, воспользовавшись дашбордом "Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту". Для этого достаточно выбрать область, тип и название населенного пункта , в котором вы проживаете. После этого на дашборде появится карта с пометками доступных аптек, а также перечень адресов аптек, отпускающих лекарства по е-рецепту", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что с 1 апреля рецептурные лекарственные средства можно приобрести в аптеках по электронному рецепту. При этом бумажные рецепты продолжат действовать как минимум до окончания военного положения.
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