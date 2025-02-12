В Украине в пяти областях превышен эпидпорог, возможно введение "локального карантина" – Минздрав

В Украине зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой. В этих регионах могут быть введены усиленные противоэпидемические меры, так называемый локальный карантин.

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Речь идет о дистанционном обучении, ограничении количества посетителей в общественных местах и других мерах для сдерживания распространения вируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За последнюю неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело 171 068 украинцев, из них 104 843 – дети. Это на 13% больше, чем на прошлой неделе, однако общий уровень заболеваемости остается в пределах сезонных показателей и не превышает эпидпорог, рассчитанный для Украины на 2024/2025 годы.

В Минздраве подсчитали, что только 3% человек нуждались в госпитализации из-за осложнений ОРВИ. 4687 пациентам, из которых 2912 – дети, оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Рост заболеваемости ОРВИ вызван распространением вирусов гриппа в 22 регионах Украины. По данным мониторинга, ожидается, что к апрелю грипп станет доминирующим вирусом, вытеснив коронавирус.

С начала эпидемии гриппа в январе в стране зафиксировано 15 летальных исходов из-за осложнений болезни, причем все умершие не были вакцинированы от гриппа.

Кроме этого, с 30 сентября по 9 февраля в Украине заболело 2 262 760 человек ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это на 22,8% меньше, чем за аналогичный период прошедшего эпидсезона. За это время было зафиксировано 17 380 случаев заболевания COVID-19, из которых 78 были смертельными.

Минздрав призывает украинцев вакцинироваться, ведь прививка от гриппа и COVID-19 является самым эффективным методом профилактики. В Украине доступны бесплатные омикрон-специфические вакцины Comirnaty от Pfizer, которые можно получить у семейного врача как детям, так и взрослым.

Как сообщал OBOZ.UA, стресс и ОРВИ связаны с социально-психологическими факторами. Стресс нарушает работу иммунной системы, ослабляя ее реакцию на воспаление. В результате чего вирусы, не встречая сопротивления, легко проникают, распространяются по организму и вызывают более тяжелое течение болезни.

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