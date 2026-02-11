В Украине в разгаре сезон гриппа: эпидпорог превышен в восьми областях

В восьми областях Украины зафиксировали превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ. Об этом стало известно по итогам эпидемиологического мониторинга за период со 2 по 8 февраля.

Информацию обнародовал Центр общественного здоровья в комментарии Укринформу. В ЦОЗ уточнили, что средний уровень превышения эпидпорога зафиксировали в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях, а низкий уровень – в Волынской, Житомирской, Ровенской, Сумской и Черкасской.

"В Киеве и других регионах показатели заболеваемости соответствуют фоновому уровню интенсивности заболеваемости ОРВИ", – сообщили в Центре.

Ситуация в регионах

По данным ЦОЗ, в большинстве областей страны ситуация пока остается контролируемой, однако в части регионов медики уже фиксируют превышение эпидемических показателей. В Киеве, несмотря на активный сезон вирусных инфекций, уровень заболеваемости пока не выходит за пределы фоновых значений.

Специалисты отмечают, что рост количества больных является типичным для этого периода года, но все же внимательно следят за динамикой, чтобы вовремя реагировать на возможные осложнения.

Статистика и цифры

Со 2 по 8 февраля ОРВИ в Украине заболело 160255 человек, из них 78052 взрослых и 82203 ребенка в возрасте до 17 лет. Это на 13,6 процента больше, чем неделей ранее.

За тот же период госпитализировали 5660 пациентов с ОРВИ, среди них 3115 детей. Заболеваемость COVID-19 также выросла: за неделю зафиксировали 239 случаев, что на 14,8 процента больше по сравнению с предыдущей неделей.

В Центре общественного здоровья напомнили, что вакцинация от COVID-19 в Украине является бесплатной. "В Украине доступны омикрон-специфические мРНК-вакцины COMIRNATY для вакцинации взрослых, детей 5–11 лет и детей от 6 месяцев до 4 лет", – добавили в ЦОЗ.

Ранее в Киеве за 6-ю неделю 2026 года зарегистрировали 11049 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве за 50-ю неделю 2025 года зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество заболевших, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилось на 4,7%. По словам медиков, вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

