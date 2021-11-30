В Украине впервые прооперировали новорожденного с опухолью больше головы. Видео

В Украине провели первую успешную операцию по удалению огромной опухоли на шее новорожденного ребенка. Ее размер был почти в два раза больше, чем голова.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что такие случаи у новорожденных случаются один раз на 100 тысяч (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Опухоль обнаружили во время УЗИ на 33-й неделе беременности. Родители обратились к Институт педиатрии, акушерства и гинекологии, где женщина рожала.

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Ей сделали кесарево сечение, мальчик родился с весом 3,6 кг – треть весила сама опухоль, которая занимала большую часть головы и шеи.

По словам врачей, опухоль прорастала в глубокие структуры шеи, магистральные сосуды, нервные окончания, дыхательные пути и пищевод.

Оперировать его решили не сразу, поскольку была в опухоль поступало много крови, а удаление вместе с ней могло привести к остановке сердца. Сперва врачи убрали из нее жидкость, а затем заблокировали сосуд. Спустя три недели приступили к операции.

Медики отметили, что в Украине никогда не было такой огромной тератомы, которая была бы успешно прооперирована.

Теперь у мальчика должен остаться только незаметный рубец перед ухом, все остальные будут спрятаны под волосами на голове.

В больнице ребенок провел полтора месяца и 30 ноября его уже забрали домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове у новорожденной девочки врачи вырезали огромную опухоль, которая занимала почти половину ее тела.