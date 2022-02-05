В Украине впервые провели уникальную трансплантацию костного мозга. Фото

Медики Черкасского областного онкодиспансера в партнерстве с частной клиникой из Кропивницкого провели аллогенную трансплантацию костного мозга. Операцию удалось провести за государственный счет благодаря пилотному проекту Минздрава.

Медики спасали жизнь пациентки в несколько этапов: в Кропивницком осуществили тотальное облучение всего тела, а в Черкассах пересадили стволовые клетки костного мозга. Об этом сообщает издание Викка (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пациентка Светлана Леонова рассказала, что узнала о диагнозе миелоидная лейкемия в прошлом году. Сначала лечилась по месту жительства в Полтаве, однако не получив никакого результата уехала в Черкассы для дальнейшего лечения и пересадки костного мозга.

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Стоит отметить, что операция стала для женщины новогодним подарком: 30 декабря ее вернули из Кропивницкого, а 2 января уже провели трансплантацию в онкодиспансере. Примечательно, что женщину выписали из стационара 4 февраля – во Всемирный день борьбы с раком.

По словам врача-гематолога лечебно-диагностического гематологического центра Черкасского областного онкологического диспансера Дмитрия Гамова, который и выполнил пересадку, вся процедура аллогенной трансплантации требует больших усилий и должной подготовки. Врач рассказал, что сейчас иммунитета у пациентки не существует и она находится на мощных антибактериальных и противогрибковых препаратах. Пациент остается беззащитен перед вирусами и бактериями, до того, как костный мозг не начнет полноценно функционировать.

В свою очередь главрач частной клиники в Кропивницком Степан Крулько подчеркнул, что ранее в Украине этот метод не применяли потому, что не было необходимого оборудования.

"За границей же тотальное облучение всего тела используют как стандартный элемент, позволяющий полноценное лечение, снижает риски токсичности и увеличивает возможности безрецидивного выживания. В нашем заведении есть такое оборудование, и теперь по тактике лечения онкобольных пациентов мы на шаг приблизились к европейским коллегам, начав сотрудничество с Черкасским онкодиспансером", – рассказывает врач.

Также директор Черкасского онкодиспансера отметил, что сейчас медучреждение надеется на поддержку общегосударственного уровня для того, чтобы в клинике появилась возможность беспрепятственно оказывать помощь всем нуждающимся.

Напомним, известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая успешно поборола онкологическое заболевание, диагностированное в 2019 году, в честь Всемирного дня борьбы с раком рассказала свою историю, чтобы поддержать столкнувшихся с этой темой.

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