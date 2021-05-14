В Украине второй раз пересадили почку ребенку от неродственного донора: орган доставила авиация Нацгвардии

В Киеве 11-летнему Богдану успешно трансплантировали почку, которую доставили из Запорожья авиация Национальной гвардии Украины.

Как сообщает пресс-служба МВД, мальчик находился в в детской больнице "Охматдит", подключенный к аппарату искусственной почки. Ему достался орган от женщины, которая умерла от инсульта.

Отмечается, что это вторая в Украине трансплантация почки ребенку от неродственного донора. Ранее подобные операции делались только от родных. Сейчас Богдан чувствует себя хорошо, в конце недели его выпишут домой.

Добавим, что в больнице первый заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Украина Алексей Билошицкий вручил мальчику жетон и фуражку полицейского. А от имени министра внутренних дел Арсена Авакова и заместителя министра Антона Геращенко Богдану подарили игрушечную полицейскую машину.

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