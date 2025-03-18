В Украине за неделю от гриппа умерли 14 человек: все не имели профилактических прививок

В Украине за неделю от гриппа умерли 14 человек: все они не имели профилактических прививок. В частности, зарегистрировано более 400 больных с положительным результатом теста на COVID-19.

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Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины. С 10 по 16 марта более 240 тыс. лиц, из которых около 125 тыс. детей, заболело ОРВИ.

"За отчетную неделю зарегистрировано 474 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Среди них зарегистрировано два летальных случая. Умершие не имели профилактических прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев. В рутинной системе эпиднадзора зарегистрировано 14 летальных случаев среди пациентов с диагнозом "Грипп", – отмечается в сообщении.

В центре здоровья отметили: за неделю эпидсезона с 10 по 16 марта 2025 года ОРВИ заболело 240 340 человек, из них – 124 960 детей, что 10,7% ниже показателей предыдущей недели.

"Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 667,1 на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню превышения эпидемического порога, рассчитанного для Украины", – говорится в сообщении.

Прививки для профилактики от гриппа за прошлую неделю получили 217 человек, из них – 108 человек из групп медицинского и эпидемического рисков.

Напомним, с 25 февраля во всех лицеях Житомирской общины школьникам и работникам учебных заведений обязательно будут мерить температуру. Местные власти призывают родителей не отправлять детей, имеющих симптомы ОРВИ или гриппа, на обучение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на середину февраля в стране ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело более 200 тыс. людей, из них 60% – дети.

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