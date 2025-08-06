В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса: какие у него симптомы

Исследование образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

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Как сообщили в Полтавском облцентре контроля и профилактики болезней 6 августа, Всемирная организация здравоохранения относит этот штамм к вариантам, "находящимся под мониторингом". Это связано с тем, что за последний месяц доля Stratus в мире выросла с 7,4% до 22,7%.

"Эпидемиологи предупреждают, что охриплость голоса является редким, но заметным симптомом Stratus. Хриплый, шершавый голос может быть сигналом заражения, хотя основные признаки – кашель, лихорадка, усталость – остаются характерными", – отметили полтавские медики.

По их утверждению, "этот штамм не вызывает более тяжелое течение заболевания".

Также медики добавляют, что вакцины, которые сейчас используются в Украине, должны оставаться эффективными против этого штамма, в частности по предотвращению тяжелых осложнений.

Отметим, что Stratus имеет особые мутации, которые могут помочь вирусу избегать защитной реакции организма. Речь идет об изменениях в шиповидном белке, благодаря которым вирус может частично обходить антитела, сформировавшиеся после перенесенной инфекции или вакцинации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксировали рост заболеваемости COVID-19: за первые два месяца лета зарегистрировано уже 260 заболевших людей. Причем за текущий летний период коронавирус уже унес жизни двух киевлян.

Пандемия коронавируса оставила след не только в экономике, медицине и общественной жизни, но и, как теперь доказывают ученые, в структуре мозга. Новое исследование показало: даже те, кто не переболел COVID-19, претерпели изменения.

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