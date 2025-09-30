В Украине запустят общенациональную компанию профилактических медосмотров: Ляшко объяснил, как это будет работать

Министерство здравоохранения хочет запустить масштабную программу профилактических медосмотров в Украине. Она будет действовать для граждан в возрасте 40+, будет бесплатной и стартует, согласно плану, уже в 2026 году.

Цель – увеличение количества выявленных опасных болезней на ранних стадиях, когда лечение является более эффективным. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в "Єдиних новинах".

"Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют рейтинги во всех странах мира как основная причина смертности населения, в том числе и преждевременных причин смерти. Мы неоднократно говорили, что полномасштабное вторжение Российской Федерации повлияет на то, что инсульты и инфаркты станут моложе, и мы уже, к сожалению, видим эту картину. Поэтому и делаем определенные вещи для раннего выявления заболеваний, чтобы была возможность их профилактировать", – объяснил чиновник.

Как будет работать инициатива

Участники смогут получить средства на обследование в "Дії". Программа чекапов должна стартовать с 1 января 2026 года.

"В проекте бюджета на 2026 год предлагаем заложить средства для создания условий, направленных на профилактику заболеваний. Мы запускаем общенациональную компанию профилактических медицинских осмотров, направленных на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств", – рассказал Ляшко.

Через месяц после дня рождения лицам 40+ будет приходить пуш-уведомление в приложении "Дія" о возможности воспользоваться "национальным чекапом" и проверить состояние здоровья.

"Вы нажимаете, что хотите воспользоваться, и вам придут средства на карточку, которая создана в "Дії". Далее вы выбираете учреждение здравоохранения, в котором можете пройти соответствующий перечень обследований, лабораторные исследования, инструментальные исследования, и после этого сможете получить консультацию врача или перенаправление к узкопрофильному специалисту в случае необходимости", – объяснил министр алгоритм действий.

Если лицу понадобится медикаментозное лечение, оно получит от своего врача электронный рецепт на бесплатные лекарственные средства, которые помогут или вылечить болезнь, или удержать ее от прогрессирования.

"Поэтому следите за коммуникацией – и с 1 января мы стартуем", – заявил Ляшко.

