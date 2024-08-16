В Украине заработал закон о легализации медицинского каннабиса: что он предусматривает

16 августа вступает в силу закон, регулирующий оборот растений рода конопли для медицинских, промышленных, научных и научно-технических целей. Теперь в Украине разрешено использовать каннабис в медицинских целях.

В частности, соответствующие препараты разрешается использовать для лечения военнослужащих с ПТСР, тревожными расстройствами, а также пациентов с эпилепсией, онкобольных и паллиативных больных, страдающих хроническими болями. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно об этом знать.

Что такое медицинский каннабис

Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах мира, включая государства Европейского Союза, Великобританию, США и Канаду. Они обрели популярность в медицине благодаря веществам в составе этого растения, которые могут влиять на физиологическое состояние человека.

Ценность конопли с медицинской точки зрения заключается в каннабиноидах - соединениях, содержащихся в растении. Большинство каннабиноидов еще недостаточно изучены. Наиболее известны тетрагидроканабинол (ТГК или THC) и каннабидиол (КБД или CBD). Именно эти два каннабиноида чаще всего упоминаются, когда речь идет о медицинском каннабисе.

Тетрагидроканабинол является наркотической составляющей конопли, из-за чего в XX веке конопля была отнесена к опасным наркотическим веществам. Медицинский каннабис — это не только конопля с низким содержанием ТГК, но и такая, где процент тетрагидроканабинола значительно снижен.

Закон о легализации медицинского каннабиса в Украине

Попытки легализовать медицинский каннабис начались еще в 2021 году, но тогда это не удалось из-за недостаточного количества депутатов в сессионном зале. В июне 2022 г. в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект. Рассматривать его начали через год, после призыва президента Владимира Зеленского.

Из-за задержек в процессе, в соцсетях запустили флешмоб #знеболь7457, призывая депутатов голосовать "за". К флешмобу присоединились журналисты и музыканты, в частности, журналистка Янина Соколова, шеф-повар Евгений Клопотенко, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин и лидер "O.Torvald" Евгений Галич.

В своих сообщениях на Facebook они рассказывали о необходимости медицинского каннабиса для пациентов и военных с посттравматическим стрессовым расстройством, призывая депутатов поддержать законопроект 7457 и избегать популизма.

13 июля парламент поддержал законопроект в первом чтении, а 21 декабря Верховная Рада приняла его во втором чтении, легализовав медицинский каннабис. "За" документ проголосовали 248 народных депутатов, а против выступили 14 нардепов от партии "Батькивщина".

Что подразумевает закон 3528-IX?

Закон 3528-IX регулирует обращение каннабиса для медицинской, промышленной и научной деятельности. Например, растения конопли можно использовать для создания лекарств, проведения научных экспериментов, а также как обезболивающее или терапевтическое средство для людей с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, синдромом Туретта, онкологическими заболеваниями, заболеваниями пищеварительного тракта, расстройствами сна и наркотической зависимостью.

Закон также позволяет врачам выписывать электронные рецепты на препараты, содержащие каннабиноиды. Пациенты смогут хранить такие препараты при наличии рецепта и въезжать и выезжать из Украины с ними при наличии рецептов и документов, подтверждающих диагноз.

Также можно будет получить лицензию на выращивание конопли для производства лекарств. Это предполагает соблюдение определенных условий, таких как круглосуточный видеонаблюдение, доступ полиции и кодирование каждого куста.

Распространение марихуаны для других целей, кроме указанных выше, остается запрещенным. Выращивание или продажа его для частного потребления будет считаться преступлением.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее депутат и одна из авторов законопроекта Ольга Стефанишина рассказала, что выращивать каннабис будут только в специальных теплицах, где каждый куст будет обозначен уникальным штрих-кодом.

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