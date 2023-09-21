В Украине завершилась вспышка полиомиелита: в ВОЗ рассказали, как удалось остановить распространение вируса

В Украине объявили об успешном завершении вспышки полиомиелита в условиях войны. Это удалось сделать благодаря сотрудничеству между Министерством здравоохранения, Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ, Ротари Интернешнл и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).

Отмечается, что комплексный подход к реагированию на вспышку успешно остановил передачу вируса и предотвратил его распространение в другие страны. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В октябре 2021 года в Украине был обнаружен вирус полиомиелита. Эксперты Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (GPEI) и ВОЗ создали рабочую группу реагирования и технической поддержки и немедленно приступили к эпидемиологическому расследованию, включая отслеживание контактов и отбор проб окружающей среды вокруг мест, где обнаружен вирус.

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В декабре 2021 года Минздрав утвердил план ускоренной иммунизации детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, которые не были привиты в рамках плановой иммунизации.

С тех пор как Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, реакция на эпидемию столкнулась со многими трудностями. Несмотря на это, партнеры GPEI и дальше оказывали техническую и другую поддержку для улучшения услуг по плановой иммунизации, надзора за заболеваниями, связи и доставки образцов в зарубежные референс-лаборатории.

Со своей стороны ЮНИСЕФ предоставлял детям вакцину против полиомиелита и проводил кампании по повышению осведомленности о необходимости вакцинации. Только в 2023 году было поставлено 890 000 доз двухвалентных пероральных и инактивированных вакцин против полиомиелита.

Директор Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) в Украине Эзра Барзилай отметил, что успешное прекращение вспышки полиомиелита в контексте продолжающейся войны заслуживает признания и похвалы.

"В настоящее время вспышка ликвидирована, но наша работа по предотвращению полиомиелита и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в Украине продолжается", – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, добавив, что Минздрав продолжает усиление эпиднадзора за болезнями, которые можно предотвратить благодаря вакцинации.

Напомним, в ноябре 2021 года на Закарпатье у 12-летней девочки обнаружили полиомиелит – из-за заболеваемости у нее развился паралич. Ребенок находился в неврологическом отделении областной детской больницы, а по информации медиков, ни девочка, ни еще двое детей этой семьи не были вакцинированы.

Позже в Закарпатской области зафиксирован еще один случай полиомиелита. Ребенок также не был вакцинирован против этой болезни. После этого еще у четырех детей обнаружили заболевание. Все они не имели плановых прививок от полиовируса.

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