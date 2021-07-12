В ВОЗ одобрили препарат, которым в Украине больше года спасают людей, – Голубовская

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости медицины
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В ВОЗ одобрили препарат, которым в Украине больше года спасают людей, – Голубовская

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к использованию тоцилизумаб. Медики обнаружили, что он помогает снижать смертность от коронавируса и потребность подключать пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Результаты соответствующего исследования, после которого ВОЗ приняла такое решение, было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA. В свою очередь ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в Facebook отметила, что препарат еще с прошлого года используется в нашей стране.

"Ровно год назад я опубликовала этот достаточно яркий и, как показала далее практика, нередкий пример. Спасали мы тогда сотрудницу именно тоцилизумабом, препарат был у нас в клинике только благодаря спонсорам. Чего только не пришлось мне выслушать за этот год о том, что тоцилизумаб – неэффективный, нет доказательств и вообще от него хуже. И вот два дня назад ВОЗ внесла этот препарат в список таких, которые заметно снижают смертность от COVID-19 и потребность в ИВЛ", – подчеркнула врач.

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Голубовская добавила, что тоцилизумаб был введен в самый первый протокол лечения коронавируса в Украине еще 2 апреля 2020 года, и утвержден благодаря тогдашнему министру здравоохранения Максиму Степанову.

Исследование проводилось при координации ВОЗ совместно с Королевским колледжем Лондона, Бристольским университетом, колледжем Лондона и Фондом здравоохранения Гая и Сент-Томаса. Согласно ему, риск смерти при введении ингибиторов ИЛ-6 (тоцилизумаб) в дополнение к кортикостероидам снижается на 17%, а риск необходимости подключения пациента к аппарату ИВЛ – на 21%.

Пост Ольги Голубовской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голубовская предупредила, что украинцам стоит готовится к возможной новой вспышке заболеваемости коронавирусом из-за штамма Дельта.

Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко

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