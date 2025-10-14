В ВОЗ предупредили о стремительном росте устойчивости многих инфекций к антибиотикам: что нужно знать
Традиционное медикаментозное лечение распространенных бактериальных инфекций становится все более сложными, а иногда и невозможными из-за роста резистентности к антибиотикам. В среднем каждое шестое лабораторно подтвержденное бактериальное заболевание плохо поддается стандартной антибиотикотерапии.
Об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в понедельник, 13 октября. Эксперты предупредили об угрозе для миллионов людей и росте нагрузки на системы здравоохранения.
"Резистентность к антимикробным препаратам опережает достижения современной медицины, угрожая здоровью во всем мире", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он отметил необходимость внедрения инноваций "в виде антибиотиков нового поколения и быстрых молекулярных тестов в местах оказания медицинской помощи".
По оценкам организации, устойчивость бактерий к антибиотикамприводит к более чем миллиону смертей в течение года.
Риск антибиотикорезистентности зависит от региона
Статистические данные указывают на то, что самая высокая резистентность к антибиотикам в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья (треть зарегистрированных случаев инфекций).
В Африканском регионе аналогичный показатель наблюдался лишь в одной пятой случаев.
Нечувствительность к антибиотикам более распространена и растет в странах, где учреждения здравоохранения не имеют достаточных возможностей для выявления и лечения бактериальных инфекций.
Наибольшую угрозу, как определили в ВОЗ, представляют грамотрицательные бактерии – патогены, которые трудно уничтожить и которые являются резистентными ко многим лекарствам. В частности, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae – две распространенные причины инфекций кровотока – демонстрируют тревожный уровень резистентности к цефалоспоринам третьего поколения, которые являются главными лекарствами от многих серьезных инфекций.
Такие важные антибиотики, как карбапенемы и фторхинолоны, теряют эффективность против этих и других патогенов.
Напомним, что антимикробная резистентность возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты эволюционируют, чтобы противостоять лекарствам, предназначенным для их уничтожения.
