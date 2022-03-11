В ВОЗ советовали Украине уничтожить патогены в медицинских лабораториях, чтобы предотвратить распространение болезней – Reuters

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях здравоохранения страны. Это необходимо с целью предотвращения "любой потенциальной утечки", которая может привести к распространению заболеваний среди населения.

Как пишет Reuters, эксперты по биобезопасности говорят, что введение Россией войск на территорию Украины и обстрел ее городов повысили риск утечки возбудителей болезней, если какие-либо из этих объектов будут повреждены. Отмечается, что как и во многих других странах, в Украине есть лаборатории общественного здравоохранения, изучающие возможности снижения угрозы опасных заболеваний, поражающих как животных, так и людей, в том числе, совсем недавно, COVID-19. Лаборатории получают поддержку от США, Европейского Союза и ВОЗ.

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ВОЗ сообщила изданию, что она сотрудничает с украинскими лабораториями общественного здравоохранения в течение нескольких лет для продвижения методов обеспечения безопасности, которые помогают предотвратить "случайное или преднамеренное высвобождение патогенов".

"В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", – говорится в сообщении ВОЗ.

ВОЗ не сообщила, когда она сделала эту рекомендацию, и не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины. Агентство также не ответило на вопросы о том, были ли выполнены его рекомендации.

Украинские официальные лица в Киеве и в посольстве в Вашингтоне не ответили на просьбы о комментарии.

Напомним: Россия с маниакальной одержимостью навязывает миру фейк о биологическом оружии, которое якобы США разрабатывает в специальных лабораториях на территории Украины. В своей агрессивной пропаганде Москва дошла до того, что инициирует заседание СБ ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины.

До этого пропагандистская машина Кремля забрасывала весь мир фейками о якобы обнаруженной в Украине сети более 30 биолабораторий, работающих по программе Пентагона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также повторила давнее утверждение о том, что США имеют в Украине лабораторию биовооружений, обвинение, которое неоднократно опровергалось Вашингтоном и Киевом.

Захарова заявила, что документы, обнаруженные российскими войсками в Украине, свидетельствуют о "чрезвычайной попытке стереть доказательства военных биологических программ" путем уничтожения лабораторных образцов. Reuters не смогло независимо подтвердить ее информацию

В заявлении ВОЗ также ничего не говорится о биологическом оружии. В организации заявили, что призывает все стороны сотрудничать в "безопасной и надежной утилизации любых патогенов, с которыми они сталкиваются, и при необходимости обращаться за технической помощью".

По словам дипломатов, Совет Безопасности ООН соберется в пятницу, 11 марта, по просьбе России, чтобы обсудить бездоказательные заявления Москвы о биологической деятельности США в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Зеленский ответил на фейки россиян о биологическом оружии. В своем новом обращении к миру он заявил, что никакого химического или какого-либо другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. Политик подчеркнул: если РФ сделает нечто подобное против украинцев – получит жесточайший санкционный ответ.

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