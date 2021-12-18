Вакцина Moderna может чаще провоцировать миокардит, чем Pfizer – исследование

Ученые изучили, насколько часто разные вакцины от коронавируса могут вызывать миокардит (воспаление сердечной мышцы). Они пришли к выводу, что в случае с Moderna это случается в четыре раза чаще, чем с Pfizer.

Соответствующее исследование датского Statens Serum Institute было опубликовано рецензируемом научном журнале British Medical Journal. В нем принимали участие 85% жителей Дании (4,9 млн человек) старше 12 лет.

Исследователям удалось обнаружить, что один случай воспаления сердечной мышцы приходился на 71 тысячу вакцинированных Pfizer. В случае с Moderna – один случай на 24 тысячи вакцинированных.

Подавляющее большинство воспалительных процессов проходило в легкой форме.

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Автор исследования Андерс Хвиид пояснил, что их выводы не принижают многочисленные преимущества вакцин от COVID-19.

Также он напомнил, что само по себе заболевание коронавирусом может спровоцировать миокардит.

Ранее OBOZREVATEL писал о другом исследовании, результаты которого были обнародованы в ноябре. Тогда ученые обнаружили, что эффективность вакцины Moderna в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти составляет 96,1%.