Грипп не просто сезонная простуда, это инфекция, которая каждый год меняется и может вызывать серьёзные осложнения даже у тех, кто считает себя закалённым.

Видео дня

Именно поэтому вакцинацию нужно проходить ежегодно. Прививка формирует защиту от актуальных штаммов вируса, которые циркулируют в этом сезоне.

Когда лучше вакцинироваться?

Оптимальный период - с сентября до конца октября. Именно сейчас самое подходящее время, чтобы подготовить иммунитет к сезону вирусов. Иммунный ответ формируется примерно за две недели, поэтому, сделав прививку в сейчас, вы входите в ноябрь уже защищёнными.

Почему важно делать прививку в медицинском учреждении

Вакцину должен вводить врач или медработник, который предварительно осмотрит пациента и убедится, что нет противопоказаний. Это гарантия безопасности и правильного хранения препарата, что крайне важно для его эффективности.

Какие могут быть реакции после вакцинации?

Иногда возможны лёгкие проявления: небольшое повышение температуры, боль или покраснение в месте инъекции, лёгкая усталость. Эти симптомы проходят за день-два и означают, что формируется иммунный ответ.

А если вы не вакцинировались и уже заболели гриппом?

В этом случае не стоит ограничиваться только симптоматическими средствами. Противовирусные препараты, содержащие осельтамивир или занамивир, помогают сократить продолжительность и тяжесть заболевания, особенно если начать лечение в первые 48 часов. Но назначать такие препараты должен врач, ведь самолечение часто приводит к осложнениям.

Подытожим

Вакцинация - простой способ защитить себя, близких и коллег от опасной инфекции. Лучший момент именно сейчас, в октябре, пока эпидемический сезон только приближается.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!