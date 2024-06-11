Вечерняя тренировка: влияние свекольного сока и кофе на организм перед занятиями

Вечером тренажерные залы и спортивные площадки обычно переполнены людьми, у которых нет времени на занятия утром. Однако важно помнить, что не каждый напиток рекомендуется пить перед тренировкой, ведь они по-разному влияют на организм.

Например, кофе и свекольный сок одинаково заряжают энергией, но в конце концов приводят к разным последствиям. OBOZ.UA расскажет о них подробнее.

Кофе

Кофе содержит кофеин, стимулирующий центральную нервную систему, улучшая концентрацию, бдительность и реакцию. Это может быть полезно для тренировки, требующей внимательности и четкой координации движений.

Однако употребление кофе поздно днем может привести к тревоге, нервозности, бессоннице, ускорению сердцебиения, а также обезвоживанию, если не пить достаточно воды. Важно также упомянуть, что кофе может вызвать дискомфорт в желудке и резкое понижение энергии после занятий спортом.

Свекольный сок

Свекольный сок богат витаминами и минералами, такими как нитраты, которые улучшают выносливость, расширяют кровеносные сосуды и стимулируют приток крови к мышцам. Это может положительно повлиять на результаты вечерней тренировки.

Хотя сок из свеклы имеет специфический вкус и не продается в рядовом магазине, его польза для организма вполне может перекрыть все мелкие недостатки. Он может иметь мочегонный эффект, но не вызывает бессонницы вечером, поэтому считается хорошим выбором для употребления во второй половине дня.

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