Вечная усталость: что стоит за ощущением истощения и как с этим бороться

Сон критически важен для вашего здоровья и общего самочувствия. Если вы не обеспечите своему телу достаточное количество отдыха, это может оказать негативное влияние на физическое состояние, концентрацию и поведение.

Согласно данным Фонда сна, хроническое недосыпание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, разрушить отношения, снизить производительность на работе и даже вызвать депрессию. Постоянная усталость и нехватка энергии – это тревожный сигнал, на который нельзя не обращать внимания, отмечает eatthis.com.

Если вам кажется, что вы единственный, кто думает: "Почему я постоянно устал?", то вы ошибаетесь. По статистике Google этот вопрос неоднократно вводили в поисковик. Фразу "Почему я всегда чувствую усталость?" искали на 500% чаще обычного, и это больше, чем любой другой вопрос за последние 18 лет. Этот факт действительно поражает. Открытие совершили эксперты из Everynight.com, отметившие резкий рост количества таких поисковых запросов.

Стресс как основной фактор усталости

"Пандемия COVID-19 истощила наши физические и эмоциональные ресурсы. Многие люди уже более года находятся в стрессовом состоянии из-за непредсказуемых обстоятельств: работа из дома в условиях дистанционного обучения детей, потеря близких через вирус или же чувство одиночества из-за невозможности встретиться с друзьями и семьей, негативно повлияла на психическое здоровье людей", – объясняет эксперт из сна Жасмин Ли.

Ли также отмечает, что стресс значительно ухудшает качество сна, в частности быстрый сон, а также вызывает бессонницу. Когда сон нарушен, следующий день становится тяжелым и эмоционально изнурительным.

Исследование, опубликованное в журнале BMC Research Notes, подтверждает сильную связь между стрессом и усталостью.

"Медицинские работники, работающие на передовой борьбе с вирусом, испытывают колоссальное истощение и стресс, что приводит к так называемой "боевой усталости". Это проявляется из-за депрессии, выгорания и посттравматических симптомов, таких как кошмары, особенно во время длительной работы на грани своих возможностей", – отмечает Ли. Кроме того, все больше пациентов, перенесших COVID-19, жалуются на хроническую усталость после выздоровления.

Эта пандемия повлекла за собой изоляцию, расстройства, болезни и, конечно, усталость, которую Ли называет "токсическим миксом истощения". Это подтверждает и множество людей, которые обращаются к Google с запросами о своей усталости. Если вы постоянно чувствуете усталость, важно обратиться к врачу, чтобы узнать ее причины.

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