Вещи, которые обязательно следует выполнять после тренировки

Завершать тренировку на высокой ноте, чувствуя достижения - это приятно и полезно, поскольку повышает мотивацию для дальнейших тренировок. Однако, прежде чем идти в душ, стоит помнить, что правильное завершение тренировки не менее важно для вашего тела и здоровья, чем физическая нагрузка и количество повторов.

Как правильно завершить тренировку и избежать травм, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы правильно восстанавливать организм.

Относитесь к себе добрее

Если тренировка не получилась, не стоит расстраиваться, поскольку у всех бывают тяжелые дни, когда физическая форма не на высоте из-за стресса, плохого сна или усталости. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы завершить тренировку, даже если она не является идеальной. После этого не занимайтесь самоосуждением, а двигайтесь вперед навстречу своим целям.

Будьте на ногах

После длительной пробежки важно избегать длительного сидения, поскольку это может привести к скованности мышц и боли в бедрах. Кроме того, стоит двигаться осторожно и давать телу время на отдых. Вместо того чтобы сразу сесть, попробуйте легкую растяжку или прогулку, чтобы поддерживать кровообращение и предотвратить напряжение мышц.

Фиксируйте свой прогресс

Записывайте свои достижения, чтобы сохранять мотивацию и видеть реальные изменения. Фотографии до и после тренировок могут помочь увидеть результаты, которых вы, возможно, не замечаете ежедневно, а также поддерживать импульс и двигаться к новым достижениям.

Переодевайтесь быстро

После тренировки обязательно смените грязную одежду, даже если она выглядит нормально. Это поможет избежать натирания и проблем с кожей, а также снизит риск ослабления иммунной системы.

Выделите время на охлаждение

После интенсивной тренировки важно не забывать об охлаждении и растяжении. Это помогает предотвратить чрезмерную нагрузку на тело и улучшая физическое и психологическое состояние. Легкое растягивание или прогулка после тренировок способствуют лучшему кровообращению и помогают организму быстрее восстановиться, поддерживая здоровье мышц и тканей.

Восстанавливайте мышцы

После тренировки важно не спешить, ведь восстановление является важной частью процесса. Если не дать мышцам времени на восстановление, это может привести к травмам, усталости и менее эффективным тренировкам в будущем.

Избегайте алкоголя

После тренировки лучше избегать алкоголя, поскольку он замедляет восстановление и снижает пользу от тренировок. Алкоголь также содержит калории, которые могут нейтрализовать эффект от сожженных калорий. Кроме того, не забывайте увлажнять организм — пейте воду до, во время и после тренировки, чтобы поддерживать энергию и способствовать восстановлению.

Получите необходимый белок

После тренировки важно употребить белок, чтобы обеспечить мышцы необходимыми питательными веществами для восстановления. Лучше всего сделать это в течение 30 минут, сочетая белки с углеводами для оптимального восстановления энергии.

