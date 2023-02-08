'Виагра' не понадобится: ученые обнаружили гормон, заставляющий думать о сексе и улучшающий либидо

Стрессы, сидячий образ жизни, постоянное переутомление – современный мир никак не способствует сексуальному здоровью. Ученые много лет ищут эффективное лекарство для повышения либидо и достигли на этом пути определенных успехов, но новая разработка может совершить настоящий прорыв. Речь идет о гормоне кисспептине, способном усилить реакцию человека на сексуальные стимулы.

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О существовании этого гормона было известно и раньше, но только сейчас его испытали на людях. Кисспептин является естественным гормоном, стимулирующим высвобождение других репродуктивных гормонов в организме. Результати исследования опубликовали в JAMA Network Open.

В этот раз, чтобы проверить его действие, ученые собрали группу из 32 женщин в возрасте от 19 до 48 лет и 32 мужчин от 21 до 52 лет. Все они страдали гипоакивным расстройством сексуального влечения, проще говоря, имели пониженное либидо. Перед началом клинических испытаний всем им сделали МРТ головного мозга, взяли анализы крови и провели поведенческие тесты.

Выяснилось, что введение кисспептина улучшило у всех участников эксперимента обработку сексуальных стимулов в мозге. Это касалось и мужчин, и женщин. Также вещество положительно повлияло на уровень их либидо. Исследователи установили, что у мужчин, которым вводили кисспептин, на 56% улучшилась эрекция. При этом гормон не вызывал у подопытных побочных эффектов.

По словам соавтора исследования, доктора Александра Комниноса, люди с пониженным либидо независимо от пола склонны слишком сильно контролировать свое поведение во время секса. А это угнетает их половое влечение. "Кисспептин восстанавливает нормальный баланс, потому самоконтроль снижается", – рассказал ученый.

По данным медиков, сниженным уровнем либидо страдают 10% женщин и 8% мужчин во всем мире. Это может плохо влиять на психическое состояние человека и иметь социальные последствия. До сих пор нет эффективных и доказанных методов лечения этой проблемы. Так лекарства, предназначенные для женщин, часто оказывают ограниченное действие и при этом имеют много серьезных побочных эффектов. У мужчин ситуация еще сложнее. А знаменитая Виагра лечит не пониженное влечение, а эректильную дисфункцию, улучшая кровоснабжение члена.

Эректильная дисфункция входит в список распространенных причин снижения либидо. Также это состояние могут вызвать такие психологические проблемы, как сложности в отношениях или стресс, либо физические – как диабет, заболевания сердца или щитовидной железы, рак. Женщины могут переживать его из-за усталости после рождения ребенка или из-за снижения уровня гормонов во время менопаузы.

Плохо влиять на либидо способны некоторые лекарства, такие как оральные контрацептивы или антидепрессанты, а также алкоголь. Ученые планируют продолжить изучение влияния кисспептина для решения проблемы пониженного сексуального влечения и в будущем.

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