Блог | Виктор Ляшко открыл тайну: пациенты не должны платить за лекарства в больницах! Не верите?
Сенсация от "Єдиних новин".
Министр здравоохранения Виктор Ляшко торжественно открыл тайну: пациенты не должны платить за лекарства в больницах! Да, именно так, друзья! Оказывается, если вы лежите в стационаре, вам должны выдавать препараты бесплатно. Не верите?
Минздрав призывает сообщать о завышенных ценах в аптеках.
Министерство уверяет: если вам в больнице намекают, что лекарство нужно купить самому, это не "рекомендация", а нарушение закона.
Больницы, работающие в рамках программы медицинских гарантий, официально обязаны выдавать лекарства БЕСПЛАТНО.
Эта сенсационная новость прозвучала в эфире большого медиа-марафона "Єдині новини" - этого бесконечного потока.
Бесплатная медицина – это как единственное телевидение: все видят, но никто не верит.