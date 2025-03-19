Сенсация от "Єдиних новин".

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко торжественно открыл тайну: пациенты не должны платить за лекарства в больницах! Да, именно так, друзья! Оказывается, если вы лежите в стационаре, вам должны выдавать препараты бесплатно. Не верите?

Минздрав призывает сообщать о завышенных ценах в аптеках.

Министерство уверяет: если вам в больнице намекают, что лекарство нужно купить самому, это не "рекомендация", а нарушение закона.

Больницы, работающие в рамках программы медицинских гарантий, официально обязаны выдавать лекарства БЕСПЛАТНО.

Эта сенсационная новость прозвучала в эфире большого медиа-марафона "Єдині новини" - этого бесконечного потока.

Бесплатная медицина – это как единственное телевидение: все видят, но никто не верит.