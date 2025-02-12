Витамин К в винограде: почему он важен и когда следует быть осторожным

Виноград – это не только вкусная и сочная ягода, но и мощный источник полезных для здоровья веществ. Одной из них является витамин К, играющий важную роль в свертывании крови и общем здоровье.

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Однако, хотя большинство людей могут безопасно наслаждаться виноградом, есть определенная категория лиц, для которых его потребление может иметь серьезные последствия. Диетолог Келси Лоренц объясняет eatthis.com, почему важно контролировать витамин К в рационе тем, кто принимает лекарство для разжижения крови.

Помимо многочисленных антиоксидантов и некоторого количества клетчатки в каждой ягоде содержится один важный элемент, который вы, возможно, не учитывали: витамин К. Всего в одной чашке винограда содержится 22 мкг этого витамина, что составляет около 24% рекомендованной суточной нормы (RDA) для женщин и 18% для мужчин.

Для большинства людей повышенное потребление витамина К приносит пользу. "Витамин K важен для свертывания крови. Его дефицит может привести к легкому возникновению кровоподтеков или сильных кровотечений при порезах, поскольку организм не имеет достаточно витамина для нормального свертывания крови", – объясняет врач-диетолог Келси Лоренц.

Однако есть группа людей, для которых следует соблюдать осторожность с количеством витамина К в рационе. "Тем, кто принимает лекарства для разжижения крови, следует учитывать количество витамина К. Чрезмерное или недостаточное потребление витамина К во время приема лекарств для разжижения крови может снизить их эффективность или привести к серьезным проблемам, таким как тромбы или чрезмерное кровотечение", - отмечает Лоренц.

Если вы принимаете препараты для разжижения крови, не нужно паниковать или исключать из рациона виноград.

"Потребление винограда не должно вызывать беспокойства, если вы принимаете антикоагулянты, но важно контролировать порции и употреблять разные продукты с умеренным содержанием витамина К", – подчеркивает Лоренц.

Диетолог рекомендует ориентироваться на таблицу продуктов с высоким, средним и низким уровнем витамина К и стараться поддерживать одинаковое потребление из каждой категории.

Если виноград регулярно входит в ваш рацион – это прекрасно! Но помните, что для эффективности лекарственных средств важно сохранять устойчивость в потреблении этого витамина.

"Самое важное при употреблении лекарства для разжижения крови – это постоянный уровень витамина К в рационе. Если вы планируете увеличить потребление продуктов с витамином К, например, свежего шпината, обязательно обсудите это с врачом перед тем, как увеличить дозу, и сделайте это же при сокращении потребления", – отмечает Лорен.

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