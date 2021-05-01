Этот витамин необходим для физического и психического здоровья на протяжении всей жизни, от самого зачатия. Речь идет о витамине В9, который еще называют фолиевая кислота. Часто можно услышать обобщенное название – фолат. Именно эти производные витамина В9 мы получаем из пищи.

Название фолиевая кислота происходит от латинского слова "folium", что означает письмо. Впервые фолаты были выделены из листьев шпината. По сути, они присутствуют почти во всех зеленых листовых овощах. Зеленый цвет – цвет жизни и здоровья!

Все производные витамина В9 играют большую роль в образовании новых клеток крови. Поэтому их дефицит в организме приводит к анемии, при которой красных кровяных телец мало, или они имеют неправильную форму и не могут выполнять свои функции.

Фолаты обладают еще одной очень важной функцией: стимулируют образование нуклеиновых кислот, которые являются основой ДНК и РНК. Поэтому именно фолиевая кислота необходима для всех быстродольных тканей человека и особенно при беременности для нормального развития плода. Фолиевая кислота также участвует в образовании серотонина и дофамина – гормонов счастья.

Дефицит фолатов может вызвать серьезные проблемы в организме. Таковы, в частности, как снижение иммунитета, анемия, пороки развития плода, заболевания сердечно-сосудистой системы, новообразования. А также проблемы с памятью и концентрацией внимания, тревожное состояние, бессонница, раздражительность – недомогание, с которыми сейчас в массовом масштабе сталкиваются люди. А причины этого легко обнаружить, достаточно просто проанализировать свой рацион питания.

Фолаты относятся к водорастворимым веществ и весь избыток выводится почками. Поэтому ими вы не передозируйте свой рацион, если набирать их из продуктов питания. Но можно получить их дефицит, если не принимать натуральные и свежие продукты, содержащие этот витамин.

Откуда организм получает фолиевую кислоту?

В первую очередь из продуктов питания. Основной источник зеленые листовые овощи. Кроме этого они содержится в цитрусовых, орехах, зеленом горошке, чечевице, фасоли, хлебе, печени, некоторых видах сыров и мягком сыре. И еще незначительное количество витамина В9 синтезируется в самом организме (кишечной микрофлорой) при нормальном функционировании желудочно-кишечного тракта.

Главная особенность натурального витамина B9 – чувствительность к свету и температуры, как и витамина С. Он быстро разрушается при термической обработке. Варки, жарки и тушения сильно снижают его количество. Кроме того, витамин В9 чувствителен к сроку хранения: зелень теряет его до 70% через несколько суток. Хронические заболевания пищеварительной системы также нарушают усвоение фолиевой кислоты.

Многие при неполноценном, несбалансированном питании можгут не получать суточной нормы витамина В9. Особенно это опасно для беременных женщин, у которых потребность в фолатах увеличивается. Прием фолиевой кислоты для профилактики пороков развития плода для них обязателен.

Ежедневное потребление зеленых овощей (и чем свежие, тем лучше), в том числе половины из них в сыром виде – важная часть нашего меню. Прежде всего, большое количество различных овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян позволит вам получить достаточное количество этого питательного вещества.

Питайтесь вкусно и полезно!

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