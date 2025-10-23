При перших ознаках застуди чимало людей починають вживати вітамін С, зокрема у вигляді жувальних чи шипучих таблеток, чаю або в інших формах. Вітамін С вперше почали рекламувати як засіб від застуди в 1970-х роках. Але, попри його широке використання, наукові докази ефективності вітаміну С у боротьбі із застудою залишаються обмеженими.

Вітамін С — важливий вітамін і антиоксидант, який підтримує здоров'я кісток, м'язів, судин та володіє імуномодулюючими властивостями. Також він сприяє утворенню колагену і допомагає організму засвоювати залізо. Цей вітамін природно міститься в овочах і фруктах, особливо в апельсинах та інших цитрусових, полуниці, ківі, броколі та болгарському перці. Також доступний у вигляді дієтичних добавок.

Вітамін С у лікування та профілактиці застуди

Протягом багатьох років вітамін С досліджувався як можливий засіб запобігання чи лікування застуди. Однак результати досліджень лишалися суперечливими. У підсумку, експерти схилялися до думки, що користь від його вживання майже відсутня.

У дослідженні 2007 року науковці прагнули з'ясувати, чи може щоденний прийом 200 або більше міліграмів вітаміну С зменшити частоту, тривалість або тяжкість застуди. Аналіз 60 років клінічних досліджень показав, що прийом добавок вітаміну С після початку застуди не скорочує тривалість застуди та не зменшує її тяжкість. При щоденному прийомі за відсутності застуди (профілактично) вітамін С дуже незначно скорочував тривалість застуди — на 8% у дорослих і на 14% у дітей.

Згідно з аналізом досліджень, проведеному у 2010 році, щоденний прийом вітаміну С не запобігає застуді. У деяких випадках він полегшував симптоми. Результати були іншими для людей, які мали дуже хорошу фізичну форму, наприклад, марафонці. У них при щоденному прийомі вітаміну С ризик застудитися зменшився вдвічі.

Відповідно до результатів цього дослідження, середньостатистичний дорослий, який страждає від застуди 12 днів на рік, при щоденному прийомі 200 і більше мг вітаміну С все одно хворітиме приблизно 11 днів на рік. Для середньостатистичної дитини, яка страждає від застуди приблизно 28 днів на рік, щоденний прийом вітаміну С зменшить тривалість застуди до 24 днів.

Коли вітамін С тестували для лікування застуди в 7 окремих дослідженнях, виявили, що він не є ефективнішим за плацебо в скороченні тривалості симптомів застуди. Якщо ви приймаєте щонайменше 200 міліграмів вітаміну С щодня, ймовірно, все одно хворітимете на застуду, але вона може закінчитися на день-два раніше.

Безпечні дози

Вітамін С найкраще отримувати його з їжею: фруктами та овочами. Вживання дієтичних добавок у рекомендованій принаймні є безпечним.

Фізіологічна потреба становить 80 міліграмів вітаміну С для чоловіків і 70 міліграмів для жінок. Потреба дітей дошкільного віку у вітаміні С становить 50 мг, у шкільному віці – 50-70 мг на день.

Високі дози вітаміну С (більш як 2000 міліграмів на день для дорослих) можуть сприяти утворенню каменів у нирках, провокувати нудоту та діарею. Тому не варто споживати високі дози без консультації з лікарем.