Витамины из интернета: когда они могут навредить
Сегодня все больше людей заказывают витамины и биологически активные добавки через онлайн-сервисы. Это удобно, часто дешевле, и выбор - огромный. Но вместе с доступностью возникает и главная проблема: бесконтрольный прием добавок.
Действительно ли витамины всегда полезны? И когда они могут навредить?
Почему нельзя принимать витамины "вслепую"
Многие воспринимают БАДы как что-то абсолютно безопасное. Однако это не совсем так.
Избыток витаминов может быть не менее опасным, чем их дефицит.
Особенно это касается жирорастворимых витаминов, которые накапливаются в организме.
Две основные группы витаминов
Все витамины условно делятся на две группы:
Водорастворимые (витамин C, группа B):
не накапливаются в организме, их избыток обычно выводится из организма.
Жирорастворимые (A, D, E, K):
накапливаются и могут вызывать передозировку.
Именно вторая группа чаще всего становится причиной проблем при самостоятельном приеме.
Типичные ошибки при покупке БАДов онлайн
- комбинируют несколько добавок одновременно;
- не учитывают состав (дублирование компонентов);
- выбирают максимальные дозы;
- ориентируются только на отзывы.
В результате вместо пользы получается нагрузку на организм.
Подытожим
Витамины и БАДы могут быть полезной поддержкой для организма, но только при правильном подборе. Часть добавок не стоит принимать самостоятельно, так как они требуют консультации врача, а иногда и предварительных анализов.
Экономия на обследовании и профессиональной рекомендации часто оборачивается противоположным результатом: бесконтрольный прием может навредить здоровью.
Не игнорируйте консультацию врача и предварительное обследование: гораздо правильнее подобрать витамины и микроэлементы в соответствии с реальными потребностями организма.
