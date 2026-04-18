Сегодня все больше людей заказывают витамины и биологически активные добавки через онлайн-сервисы. Это удобно, часто дешевле, и выбор - огромный. Но вместе с доступностью возникает и главная проблема: бесконтрольный прием добавок.

Видео дня

Действительно ли витамины всегда полезны? И когда они могут навредить?

Почему нельзя принимать витамины "вслепую"

Многие воспринимают БАДы как что-то абсолютно безопасное. Однако это не совсем так.

Избыток витаминов может быть не менее опасным, чем их дефицит.

Особенно это касается жирорастворимых витаминов, которые накапливаются в организме.

Две основные группы витаминов

Все витамины условно делятся на две группы:

Водорастворимые (витамин C, группа B):

не накапливаются в организме, их избыток обычно выводится из организма.

Жирорастворимые (A, D, E, K):

накапливаются и могут вызывать передозировку.

Именно вторая группа чаще всего становится причиной проблем при самостоятельном приеме.

Типичные ошибки при покупке БАДов онлайн

комбинируют несколько добавок одновременно;

не учитывают состав (дублирование компонентов);

выбирают максимальные дозы;

ориентируются только на отзывы.

В результате вместо пользы получается нагрузку на организм.

Подытожим

Витамины и БАДы могут быть полезной поддержкой для организма, но только при правильном подборе. Часть добавок не стоит принимать самостоятельно, так как они требуют консультации врача, а иногда и предварительных анализов.

Экономия на обследовании и профессиональной рекомендации часто оборачивается противоположным результатом: бесконтрольный прием может навредить здоровью.

Не игнорируйте консультацию врача и предварительное обследование: гораздо правильнее подобрать витамины и микроэлементы в соответствии с реальными потребностями организма.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!