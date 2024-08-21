Вкусность для похудения: 10 оригинальных рецептов ночной овсянки

Ночная овсянка – это отличный завтрак, не требующий варки, богатый белками и клетчаткой. Он может помочь вам достичь целей по снижению веса.

Готовить его очень просто: замочите плющенный овес в жидкости и оставьте в холодильнике на ночь, чтобы с утра получить готовый питательный завтрак. Создайте свою полезную версию овсянки, которая надолго избавит вас от голода и снизит потребность в перекусах. Издание eatthis.com опубликовало 10 полезных рецептов ночной овсянки, способных изменить ваши утренние привычки.

Как ночная овсянка способствует похудению:

Долгое время поддерживает чувство сытости, снижая аппетит к перекусам.

Исследования указывают, что люди, которые едят овсянку на завтрак, потребляют меньше калорий во время обеда по сравнению с теми, кто употребляет обычные хлопья.

Овес является богатым источником клетчатки, связывающимся с улучшенным контролем веса.

Здоровье микробиому кишечника играет немаловажную роль в процессе похудения.

Сырой овес содержит пребиотическую клетчатку (резистентный крахмал), что способствует улучшению функционирования кишечника.

В сыром плющеном овсе, который используется для ночной овсянки, имеется 8,5 г резистентного крахмала, тогда как в вареной овсянке – всего 0,3 г.

Процесс приготовления ночной овсянки:

Выберите ингредиенты : добавляйте семена, белковый порошок, греческий йогурт, фрукты и другие составляющие по своему вкусу. Смешайте овес с добавками и жидкостью : заполните контейнер, например банку, овсом и добавьте жидкость в пропорции 2:1 (ореховое молоко, вода и т.п.). Оставьте на ночь : поставьте смесь в холодильник минимум на 7-8 часов. Если нет времени, овес будет готов уже через 4-5 часов. Нагрейте по необходимости : если предпочитаете горячую овсянку, просто разогрейте ее в микроволновке в течение одной минуты. Храните в холодильнике не дольше четырех дней, но для лучшего вкуса потребляйте в течение первых двух дней.

Популярные рецепты ночной овсянки

Вишня, ваниль и темный шоколад

Этот вариант включает сочетание вишен, семян чиа, льняной муки, темного шоколада и обезжиренного греческого йогурта. Он обеспечивает 7 г клетчатки, 13 г белка и всего 278 калорий на порцию. Семена чиа улучшают пищеварение и контролируют уровень сахара в крови, а льняная мука добавляет омега-3, важные для здоровья сердца.

Миндальное масло и шоколад

Миндальное масло – отличный источник клетчатки, белков и полезных жиров. Чтобы приготовить этот завтрак, используйте финики, миндальное молоко, семена чиа, льняную муку, какао-порошок и шоколадную стружку. Финики придают природную сладость, а семена чиа поддерживают уровень энергии на весь день.

Эспрессо из овсянки

Если вам нужен утренний заряд бодрости, попробуйте добавить к овсянке четверть чашки заваренного кофе и финиковую соленую карамель. Эта смесь не превышает 250 калорий, но обеспечивает энергию долгое время.

Овес с клубникой и миндалем

Клубника обогащена витамином C и антиоксидантами, поддерживающими иммунную систему, а миндаль добавляет хрусткость и дозу белка. Кроме того, семена чиа помогают контролировать уровень сахара в крови и обеспечивают сытость в течение длительного времени.

Какао-бобы с гранатом

Гранат обеспечивает сладость и антиоксиданты, в то время как какао-бобы придают горько-сладкий вкус. Такой завтрак не только поддержит ваше здоровье, но подарит уникальный вкусовой опыт.

Арахисовое масло и желе

Сочетание клубники, арахисового масла, овса и семян чиа напоминает классический сэндвич с вареньем. Завтрак обеспечивает вас белками и полезными жирами, что помогает сохранять сытость на долгое время.

Мокко с бананами и чиа

Овес и бананы с добавлением кофейного мокко создают идеальный сбалансированный завтрак. Зеленые бананы содержат резистентный крахмал, что повышает сытость и улучшает пищеварение, способствуя уменьшению жира на животе.

Персиковый овес с посыпкой

Этот десерт на завтрак с добавлением персиков содержит антиоксиданты, поддерживающие иммунитет. Фрукты помогают бороться с метаболическим синдромом и снижают риск ожирения.

Тропическая овсянка с киви и кешью

Киви содержит витамин C и антиоксиданты, поддерживающие здоровье кожи, а поджаренная кокосовая стружка придает экзотическому вкусу. Орехи кешью обогащают блюдо белками и здоровыми жирами, создавая вкусный завтрак.

Овсянка матча с летними ягодами

Порошок матча ускоряет сжигание жиров, тогда как летние ягоды снабжают организм антиоксидантами и витаминами, поддерживающими здоровье сердца. Эта овсянка наполнит вас энергией на целый день и поможет добиться лучших результатов в тренировках.

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