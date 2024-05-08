Вкусные смузи для здорового набора веса: 4 питательных варианта

Набирать вес здоровым и питательным способом очень важно для профилактики разных заболеваний и улучшения общего самочувствия. Для построения рельефных мышц важно совмещать сбалансированное питание и соответствующий режим тренировок. По словам News Bytes, включение этих вкусных рецептов смузи в свой ежедневный рацион поможет вам достичь поставленных целей по калорийности, а также удовлетворить потребности в клетчатке, витаминах и минералах.

Шоколадно-арахисовое смузи

Возьмите 1/4 стакана молока, 3/4 стакана йогурта, один банан, три столовых ложки черной шоколадной крошки и две столовых ложки арахисового масла. В блендере добавьте молоко, йогурт, нарезанный банан и шоколадную крошку.

Взбивайте все ингредиенты до получения однородной смеси. Затем добавьте арахисовое масло и снова взбейте, пока не получите желаемую текстуру полосы. Перелейте в стакан, добавьте лед и наслаждайтесь этим вкусным напитком.

Смузи с клубникой, бананом и черникой.

Приготовьте 1/2 стакана молока, один стакан йогурта, один банан, 1/2 стакана замороженной или свежей клубники, 1/2 стакана черники и щепотку корицы по вкусу. Начните с тщательного смешивания молока, йогурта и банана.

Затем добавьте клубнику, чернику и щепотку корицы. Взбивайте, пока ингредиенты не смешиваются. Вы можете изменять консистенцию по своему вкусу, сделать его однородным или слегка грубоватым, чтобы добавить текстуры.

Ореховое смузи с бананом и смесью сухофруктов

Для этого рецепта возьмите один стакан молока, один банан, 1/4 стакана сухофруктов (например, миндаль, грецкие орехи и кешью), две столовые ложки арахисового масла, две чайные ложки меда и чайную ложку какао-порошка. Начните со смешивания молока с бананом до образования однородной пасты.

Добавьте смешанные орехи и снова взбейте, чтобы они вошли в массу. Затем добавьте мед и какао-порошок, взбивая до полного смешивания. Посыпьте коктейль корицей и наслаждайтесь вкусом.

Освежающий клубнично-авокадовый коктейль

Побалуйте себя свежестью клубники и сливочным вкусом авокадо, приготовив эту освежающую полосу. Возьмите 1/4 стакана молока, 3/4 стакана йогурта, один спелый банан, один стакан замороженной клубники, 1/4 авокадо и 1/4 чайной ложки ванильной эссенции.

Взбейте молоко и йогурт до однородной массы. Добавьте нарезанные бананы и авокадо, продолжая взбивать до кремообразной консистенции. Напоследок добавьте клубнику и ванильный экстракт, тщательно перемешайте.