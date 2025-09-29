Во Львове девочка случайно вдохнула колпачок от ручки и едва не задохнулась: врачи провели сложную операцию. Фото

Во львовской школе во время урока девочка случайно вдохнула колпачок от ручки, который застрял в бронхе и заблокировал доступ воздуха. В течение четырех часов врачи пытались достать инородное тело с помощью бронхоскопа, но попытки оказались безрезультатными. Единственным выходом стала открытая операция на грудной клетке.

Инцидент подтвердили в Первом медицинском объединении Львова, передает информагенство УНН. Там объяснили, что колпачок плотно заклинил в бронхе, а слизистая оболочка отекла, из-за чего эндоскопическое вмешательство стало невозможным.

"Большинство инородных тел мы удаляем эндоскопически, но бывают ситуации, когда без открытой операции спасти жизнь не удастся", – отметил в Facebook детский хирург Дмитрий Грицак.

Реакция медиков

Врач Грицак отметил, что подобные случаи случаются чаще, чем кажется. Инородные тела в дыхательных путях – одна из главных причин внезапного удушения у детей.

Особенно опасны именно колпачки от ручек: гладкие, скользкие, без выступов, они способны полностью перекрыть просвет бронха или трахеи. И тогда у ребенка есть всего несколько минут, пока заблокирован доступ кислорода.

В больнице добавляют: даже когда инородное тело не перекрывает дыхательные пути полностью, оно может вызывать кашель, хрипы и воспалительные процессы. Промедление в таких ситуациях опасно, ведь состояние ребенка может резко ухудшиться.

Советы для родителей

Медики рекомендуют выбирать только ручки с колпачками, которые имеют вентиляционное отверстие. Также стоит следить, чтобы дети не "жевали" колпачки и не бегали с ручками во рту.

Если же ребенок внезапно начал кашлять, задыхаться или дышать со свистом – это может быть сигналом, что в дыхательные пути попал посторонний предмет. В таком случае нужно немедленно вызвать скорую помощь.

