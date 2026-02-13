'Часть моего отца продолжает жить': во Львове сын посмертного донора встретился с мужчинами, которым пересадили органы его папы. Фото

В Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова за пять лет деятельности состоялась встреча родственников посмертного донора с реципиентами. Такая встреча состоялась, как отмечается, во второй раз.

Об этом сообщается в Facebook Первого медицинского объединения Львова. Трансплантологи поделились историей, которая состоялась в апреле прошлого года.

Что предшествовало

Из-за несовместимых с жизнью травм в Житомирской областной клинической больнице умер мужчина в результате смерти мозга. В ту ночь его сын Николай Недашковский, несмотря на невыразимую боль потери, принял одно из самых тяжелых решений в своей жизни – дал согласие на посмертное донорство органов отца. Благодаря этому решению трое тяжелобольных мужчин получили второй шанс на жизнь.

Той же ночью команда львовских врачей-трансплантологов выполнила три спасительные операции: двум мужчинам пересадили по почке, еще одному – печень.

"Для меня и моей семьи это очень важный момент. Мы понимали, что отца уже не спасти. И было бы неправильно не согласиться на донорство, если это могло спасти чью-то жизнь. Мне хотелось знать, что это решение было принято не зря, что оно действительно помогло кому-то жить дальше. И сейчас я в этом убедился", – говорит Николай Недашковский во время встречи с реципиентами.

Один из спасенных – это 48-летний Юрий Кошла. Мужчина страдал циррозом печени и без трансплантации долго бы не протянул.

"Перед операцией я не жил – я просто существовал. Я долго не мог поверить. Даже не знал, что у нас делают такие чудеса. Мне сейчас просто хочется жить. Делать что-то лучше каждый день. Я поблагодарил сына донора, посмотрел ему в глаза, и это очень ценно для меня", – делится пациент Центра трансплантологии Юрий Кошла.

Во время встречи всем мужчинам было трудно сдержать свои эмоции. Реципиенты искренне благодарили сына донора Николая, а тот в свою очередь был рад видеть перед собой людей, которых помог спасти его отец.

