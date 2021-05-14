Во Львове женщине удалили 13-киллограмовую опухоль яичника. Фото 18+

В больнице Львова у 55-летней пациентки выявили 12-литровую кистому яичника, о которой та даже не подозревала. Врачи сделали женщине операцию, она прошла успешно.

О необычном случае сообщили на Facebook-странице Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова в четверг, 13 мая. Отмечается, что пациентка длительное время не посещала гинеколога, поскольку ее ничего не беспокоило.

Она обратилась к медикам только тогда, когда заметила существенное увеличение живота, что сочеталось с болью внизу и дискомфортом в области желудка.

Врачи провели обследование. Как оказалось, огромная кистома правого яичника занимала уже всю брюшную полость – от малого таза и до диафрагмы, подпирая желудок.

"Учитывая возраст и величину образования, медикам пришлось провести экстирпацию матки с придатками", – сообщила пресс-служба больницы.

То есть, женщине удалили тело и шейку матки, яичники, обе маточные трубы. Приблизительный вес образования составлял около 13 кг, во время операции было потеряно около 12 литров содержания.

Пациентку уже выписали из больницы. Врачи сообщили, что чувствует она себя хорошо.

Среди причин такого образования, как отметили медики, могут быть изменения гормонального фона.

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