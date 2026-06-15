Война в Украине привела к росту ряда заболеваний: в чём причина и кто находится в группе риска

Полномасштабная война, которую Россия ведет против Украины уже пятый год, повлияла на психологическое здоровье украинцев. С проблемами сейчас сталкивается каждый второй житель нашей страны.

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В разы возросло также количество случаев, в которых можно заподозрить психические расстройства. Об этом заявил генеральный директор Института медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины Богдан Божук в интервью украинским СМИ.

Война кардинально изменила жизнь украинцев

Полномасштабное вторжение РФ, отметил Божук, кардинально изменило условия труда и жизни украинцев.

К традиционным профессиональным рискам добавились постоянные воздушные тревоги, вынужденные переезды, перебои с электроэнергией, нарушение режима труда и отдыха, а также экономическая неопределенность.

"Наши исследования показывают, что украинцы теперь спят в среднем на 40 минут меньше. Добавьте к этому экономическую неопределенность и – в результате мы имеем постоянное психоэмоциональное перенапряжение, повышенную тревожность и хроническую эмоциональную усталость", — пояснил он.

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Специалист отметил, что такое состояние влияет не только на психику, но и на физическое здоровье. Под воздействием хронического стресса все чаще обостряются сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания и болезни пищеварительной системы.

Психические расстройства участились в разы

Директор Института медицины труда НАМН Украины отметил: в настоящее время оценить точное количество психиатрических диагнозов сложно, поскольку их может установить только психиатр после добровольного обращения человека.

Однако, по словам Божука, врачи фиксируют резкий рост симптомов, которые могут свидетельствовать о психических расстройствах.

"С начала большой войны количество случаев, когда на основании симптомов можно заподозрить расстройства, по разным исследованиям выросло в три-пять раз", – отметил эксперт.

Среди наиболее распространенных расстройств медики фиксируют:

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);

тревожные расстройства;

депрессивные состояния;

профессиональное выгорание.

Если до 2022 года ПТСР преимущественно фиксировали среди жителей прифронтовых территорий и переселенцев, то сейчас его признаки наблюдаются у представителей гораздо более широких слоев населения.

В зоне особого риска – медики из прифронтовых территорий

Божук отметил, что особенно остро проблема проявляется среди медицинских работников, которые работают в прифронтовых регионах и ежедневно имеют дело с ранеными. По его словам, около 80% таких медиков имеют признаки профессионального выгорания.

Уже через полгода после начала полномасштабной войны у 14% медицинских работников были зафиксированы признаки ПТСР, а еще у 9% – симптомы депрессии.

При этом женщины, по словам ученого, демонстрируют более высокий уровень психологической нагрузки, чем мужчины.

Помощи нуждаются миллионы

По оценкам специалистов, сегодня из-за последствий войны в психологической помощи нуждаются около 10 миллионов украинцев.

Божук также привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым примерно половина украинцев сообщают о тех или иных проблемах с психическим здоровьем.

"До войны эти показатели были в разы ниже", — подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что, в отличие от психических нарушений, резкого скачка смертельных сердечно-сосудистых состояний, таких как инфаркты или инсульты, сейчас не наблюдается, хотя хронический стресс и продолжает негативно влиять на здоровье населения.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам Организации Объединенных Наций, май стал самым смертоносным месяцем для гражданских лиц в Украине с 2022 года. В течение последнего месяца весны Россия убила как минимум 274 мирных жителя, еще 1 763 получили ранения. Общее количество пострадавших превысило 2 000 человек – это самый высокий месячный показатель с апреля 2022 года.

По данным ООН, ключевой причиной такого количества жертв стало применение россиянами, в частности, ракет и авиабомб в городах. Такие атаки неоднократно приводили к массовой гибели и ранениям гражданских лиц в различных городах Украины.

При этом оценки ООН, как правило, значительно ниже реальных цифр.

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