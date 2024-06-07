Волосы выпадают или сильно секутся: восстановите их здоровье с помощью листьев карри
Оказывается, скромные листья карри, которые мы оставляем на обеденных тарелках, отлично подходят для восстановления волос. А наличие бета-каротина и протеина в составе этих растений предотвращает их выпадение.
Вот как ОBOZ.UA советует использовать листья карри в уходе за волосами.
Смесь карри, крыжовника и пажитника для стимуляции роста волос
Домашняя паста, приготовленная из горсти листьев карри, крыжовника и пажитника, хорошо стимулирует рост волос.
Чтобы приготовить средство, тщательно измельчите ингредиенты и добавьте воду для получения гладкой консистенции.
Нанесите пасту на кожу головы и оставьте на 30 минут. Затем смойте водой без использования шампуня.
Кокосовое масло + листья карри, для уменьшения выпадения волос
Положите немного кокосового масла в кастрюлю и добавьте 10-12 листьев карри. Нагрейте его на медленном огне, пока листья не почернеют по краям. Затем остудите и мягкими массажными движениями нанесите на кожу головы.
Оставьте все как есть на час, а затем смойте мягким шампунем. Делайте это дважды в неделю, чтобы уменьшить выпадение волос.
Листья карри от преждевременного поседения волос
Возьмите 15 листьев карри и кипятите их в двух чашках воды, пока она не уменьшится до половины чашки.
Разомните листья в пасту, смешайте ее с кокосовым маслом и нанесите на кожу головы. Вымойте волосы через час.
Листья карри для восстановления поврежденных волос
Нагрейте три столовые ложки кокосового масла и добавьте 10 листьев карри, когда они нагреются.
Выключите огонь, когда масло зашипит. Остудите и нанесите процеженное масло на волосы по всей длине. Наденьте шапочку для душа и оставьте на ночь.
Смойте мягким шампунем.
Делайте такие процедуры дважды в неделю – это отличный способ возродить поврежденные волосы.
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