Волшебная специя для сжигания жира: как корица способствует похудению

Каждый мечтает о простом способе избавиться от лишнего жира, не тратя часы на тренировки и строгие диеты. Оказывается, на вашей кухне может скрываться настоящий помощник в борьбе с тяжестью.

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Корица – не только ароматная специя, но и мощный инструмент для активизации метаболизма и сжигания жира. Больше о преимуществах этого продукта пишет издание eatthis.com.

Это специя готова украсить вашу тарелку с овсянкой, ее можно добавить в йогурт, смешать с утренней полосой или даже в кофе. Она может стать ключевым инструментом в борьбе с жиром.

Исследование, опубликованное в Clinical Nutrition, показало, что добавление корицы в рацион действительно положительно влияет на снижение уровня ожирения. В нем участвовало 786 взрослых, и результаты были очень обнадеживающими: в течение 12 недель употребление корицы уменьшало вес, индекс массы тела, окружность талии и жировую массу.

И это еще не всё. Исследование, проведенное в 2017 году в Мичиганском университете, показало, что коричный альдегид – эфирное масло, придающее корице его вкусовые качества – стимулирует метаболизм, оказывая непосредственное влияние на жировые клетки. Это заставляет клетки сжигать энергию посредством термогенеза, процесса, который активирует сжигание жира. Это объясняет, почему корица является своеобразным "секретным оружием" в борьбе с весом и жиром.

Исследование, опубликованное в Journal of Food Science, показало, что корица оказывает пребиотический эффект, стимулируя рост полезных бактерий в кишечнике. Другое исследование выявило, что корица помогает регулировать уровень сахара в крови у людей с диабетом, что помогает замедлить прогрессирование заболевания.

Итак, корица действительно является универсальным средством. Она не только помогает сжигать жир, но и может приносить пользу здоровью. Самое время добавлять корицу в большинство блюд в своем меню!

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