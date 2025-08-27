ВОЗ бьет тревогу: новомодные уколы - с побочкой для глаз
Последние несколько лет препараты семаглутида (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) стали настоящим хитом. Их используют не только для лечения сахарного диабета 2 типа, но и "вне инструкции" – для похудения. В TikTok они получили имидж "волшебной инъекции от лишних килограммов".
Но волшебных решений в медицине не бывает. И ВОЗ вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) напомнили о холодном душе: у пациентов, применяющих семаглутид, зафиксированы случаи развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (НПОН).
Это не просто "мелкая побочка" вроде тошноты или диареи. НПОН – вторая по распространенности причина потери зрения после глаукомы, и лечения пока не существует.
Что такое НПОН и почему это опасно?
Неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия – это поражение зрительного нерва из-за нарушения кровоснабжения.
- Симптомы: внезапная, безболезненная потеря зрения на один глаз.
- Последствия: зрение, как правило, не восстанавливается.
- Лечение: на сегодняшний день эффективных терапий нет.
Иначе говоря, цена за "минус несколько килограммов" может оказаться крайне высокой.
Другие известные побочные эффекты семаглутида
Семаглутид – представитель класса агонистов GLP-1 рецепторов. Как и любое лекарство, он имеет ряд побочных эффектов, подтвержденных клиническими исследованиями и постмаркетинговым наблюдением:
- Со стороны ЖКТ (наиболее частые): тошнота, рвота, диарея, запоры, вздутие. В большинстве случаев проходят через 4–8 недель.
- Панкреатит – редкое, но серьезное осложнение, требует немедленной отмены препарата.
- Желчнокаменная болезнь – частота выше по сравнению с плацебо.
- Гипогликемия – особенно в сочетании с инсулином или сульфонилмочевиной.
- Проблемы с почками – из-за обезвоживания на фоне длительных рвот и диареи.
- Теперь – НПОН (по обновленной информации EMA и ВОЗ).
Как снизить риски пациенту?
Ни один врач не назначит семаглутид "на всякий случай". Если же препарат показан – важно знать правила безопасности:
- Перед началом приема: пройти осмотр у врача офтальмолога.
- Регулярный контроль зрения. При малейших изменениях – сразу сообщить врачу.
- Не заниматься самолечением. Семаглутид – не витаминка для похудения, а серьезное лекарственное средство.
- Грамотно подбирать дозу. Снижение веса должно быть постепенным, а не "экспресс-минус 15 кг за месяц".
- Контролировать другие факторы: артериальное давление, уровень сахара, липиды, избегать обезвоживания.
Семаглутид – эффективный препарат, который доказал способность снижать вес и улучшать контроль сахара при диабете. Но он не является "волшебной палочкой".
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.