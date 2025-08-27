Последние несколько лет препараты семаглутида (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) стали настоящим хитом. Их используют не только для лечения сахарного диабета 2 типа, но и "вне инструкции" – для похудения. В TikTok они получили имидж "волшебной инъекции от лишних килограммов".

Но волшебных решений в медицине не бывает. И ВОЗ вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) напомнили о холодном душе: у пациентов, применяющих семаглутид, зафиксированы случаи развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (НПОН).

Это не просто "мелкая побочка" вроде тошноты или диареи. НПОН – вторая по распространенности причина потери зрения после глаукомы, и лечения пока не существует.

Что такое НПОН и почему это опасно?

Неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия – это поражение зрительного нерва из-за нарушения кровоснабжения.

Последствия: зрение, как правило, не восстанавливается.

Иначе говоря, цена за "минус несколько килограммов" может оказаться крайне высокой.

Другие известные побочные эффекты семаглутида

Семаглутид – представитель класса агонистов GLP-1 рецепторов. Как и любое лекарство, он имеет ряд побочных эффектов, подтвержденных клиническими исследованиями и постмаркетинговым наблюдением:

Со стороны ЖКТ (наиболее частые): тошнота, рвота, диарея, запоры, вздутие. В большинстве случаев проходят через 4–8 недель. Панкреатит – редкое, но серьезное осложнение, требует немедленной отмены препарата. Желчнокаменная болезнь – частота выше по сравнению с плацебо. Гипогликемия – особенно в сочетании с инсулином или сульфонилмочевиной. Проблемы с почками – из-за обезвоживания на фоне длительных рвот и диареи. Теперь – НПОН (по обновленной информации EMA и ВОЗ).

Как снизить риски пациенту?

Ни один врач не назначит семаглутид "на всякий случай". Если же препарат показан – важно знать правила безопасности:

Регулярный контроль зрения. При малейших изменениях – сразу сообщить врачу.

Контролировать другие факторы: артериальное давление, уровень сахара, липиды, избегать обезвоживания.

Семаглутид – эффективный препарат, который доказал способность снижать вес и улучшать контроль сахара при диабете. Но он не является "волшебной палочкой".