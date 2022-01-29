ВОЗ дала рекомендации, как питаться во время самоизоляции

В последние годы привычный и размеренный образ жизни большинства людей претерпел значительные изменения. Причиной тому стала пандемия COVID-19. Постоянная забота о собственном здоровье, освоение дистанционных форм работы и обучения, необходимость изоляции – все это стало настоящим для многих и привело к напряжению и стрессу. Несмотря на все, сбалансированное питание остается крайне важным как для укрепления организма, так и во время болезни.

В условиях сплошного дистанцирования даже организация обычного рациона может стать проблематичной. Поэтому World Health Organization подготовила подборку советов, которые помогут наладить режим питания во время пандемии.

Правильное питание влияет на защитные силы организма и способность быстро реагировать и обезвреживать вирусы и бактерии, поэтому необходимо позаботиться о его организации.

Поскольку от последствий коронавируса страдают не только люди, но и промышленные предприятия, это может приводить к уменьшению поставок качественных продуктов или росту интереса к пище на вынос, которая часто не является полезной и питательной. Во избежание подобных проблем пользуйтесь простыми способами.

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Тревога от пребывания в условиях изоляции приводит к чрезмерной закупке продуктами питания, что вызывает дефицит товаров и необоснованное повышение цен. Перед посещением магазина оцените остатки продуктов и покупайте только те, которых не хватает.

Обратите внимание на сроки хранения, ведь в большинстве продуктов он четко определен и непродолжителен.

В безумном ритме жизни у нас часто не хватает времени для приготовления нормальной пищи – тогда мы склоняемся к полуфабрикатам, которые вредят здоровью. Используйте вынужденную изоляцию во благо. Существует множество рецептов, которые позволят вам приготовить вкусные и полезные блюда даже с минимальным набором продуктов – а это в свою очередь поддержит ваш организм и поможет в случае болезни.

Если в магазинах доступны свежие овощи, фрукты и молочные продукты, отдайте им предпочтение, поскольку они всегда будут полезны и необходимы для организма. Замороженная продукция тоже пригодна для использования, однако она дольше хранится и будет находиться в свободном доступе.

Во избежание большого количества пищевых отходов можно замораживать готовые собственные блюда или продукты и использовать их при необходимости.

Хотя домашняя еда в приоритете, в условиях самоизоляции можно воспользоваться услугами служб доставки, которые помогут приобрести продукты или предложат готовые блюда. Воспользовавшись такой возможностью, помните, что пища должна быть полезна, а также проверяйте у поставщика услуг сертификаты качества и условия хранения и транспортировки.

Правила хранения и обработки продуктов – залог здорового и безопасного питания и предотвращения заболеваний. К основным правилам гигиены продуктов относятся:

Содержание рук и кухни в чистоте;

Распределение сырой и приготовленной пищи;

Тщательная обработка продуктов;

Хранение продуктов при оптимальной температуре;

Использование качественной воды и сырья.

Поскольку потребление свежих продуктов при пандемии может снизиться, в рационе увеличится количество консервированной и обработанной пищи. Как правило, она содержит слишком много соли, которая оказывает негативное влияние на организм. Если ваш рацион состоит из таких блюд, откажитесь от дополнительного добавления соли во время приготовления и экспериментируйте со свежими и сушеными травами для придания привкуса.

Сладкая пища сильно нагружает организм и вредит ему. Если вы любите полакомиться, выбирайте для этого свежие или консервированные в соке фрукты или сухофрукты без добавления сахара. Кроме того, сократите потребление меда и подслащенных напитков.

Клетчатка налаживает правильную работу пищеварительной системы, надолго насыщает организм и предотвращает переедание. Чтобы обеспечить ее достаточное количество, обязательно включите в рацион цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и фрукты.

Не все жиры вредны для организма, а некоторые даже необходимы ему для полноценной работы. Предпочтите орехи, рыбу или другие источники ненасыщенных жиров и сократите в меню количество красного жирного мяса, сливочного и пальмового масла и т.д.

Кроме того, избегайте трансжиров, содержащихся в обработанных, жареных продуктах или выпечке. Для приготовления выбирайте не агрессивные методы: варку, тушение, гриль, приготовление на пару.

Пользу простой воды для здоровья человека сложно переоценить. Во время болезни она вообще необходима для снижения температуры и увлажнения слизистых. Кроме того, употребление обычной воды вместо подслащенных напитков помогает сократить калории и предотвращает переедание. Для привкуса можно использовать цитрусовые или другие свежие или замороженные фрукты.

В то же время следует ограничить потребление кофеина, газированных и алкогольных напитков, поскольку они вызывают обезвоживание и негативно влияют на сон.

Пандемия диктует миру свои условия, однако очень важно уметь приспосабливаться и получать от жизни пользу и удовольствие. Вакцинация и социальная дистанция могут предотвратить дальнейшее распространение вирусной инфекции, а организация правильного питания позволит поддержать свой организм и помочь ему в случае болезни.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о важности нормального питания во время пандемии. Диетолог утверждает, что полноценный рацион обеспечивает организм питательными веществами и предотвращает перекусы.