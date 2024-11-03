ВОЗ зафиксировала рекордный рост заболеваемости туберкулезом в мире

В 2023 году туберкулез был диагностирован примерно у 8,2 млн новых пациентов. Это самый высокий показатель с 1995 года, когда Всемирная организация здравоохранения начала соответствующий мониторинг заболеваемости.

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Туберкулез снова в перечне ведущих инфекционных причин смертности в мире, утверждается в последнем докладе ВОЗ по этой болезни. В 2024 году туберкулез вытеснил с этой позиции Covid-19.

"Заболевание непропорционально чаще поражает население 30 стран с наибольшей заболеваемостью туберкулезом", – утверждается в докладе ВОЗ. При этом из 56% мировой заболеваемости 26% приходится на Индию, 10% на Индонезию, по 6,8% на Китай и на Филиппины и 6,3% на Пакистан.

В частности, 55% больных туберкулезом составили мужчины, 33% - женщины и 12% - пациенты детского и младшего подросткового возраста.

"То, что туберкулез снова в перечне опасных инфекций, продолжает приносить смерть и страдания огромному количеству людей, вызывает возмущение, ведь у нас есть средства для его профилактики, выявления и лечения", – цитируют в докладе слова гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Он призвал страны "лучше финансировать меры по борьбе с распространением этой инфекции и положить конец туберкулезу".

Распространение туберкулеза с множественной лекарственной стойкостью, согласно докладу, остается кризисным фактором глобального здравоохранения. Показатели успеха лечения такого туберкулеза составляют всего 68%.

В прошлом году туберкулезом заболели 10,8 миллиона человек: 6 миллионов мужчин, 3,6 миллиона женщин и 1,3 миллиона детей. В том же году только 40% пациентов с тяжелой формой туберкулеза получили доступ к лечению. И 1,25 миллиона человек в 2023 году умерли из-за туберкулеза.

Туберкулез перестал считаться сугубо "социальной болезнью" уже четверть века назад. Заболевание встречается во всех странах, во всех слоях населения, в том числе среди елит. Раньше главным фактором заболеваемости считалось недостаточное питание. Но теперь в ВОЗ к этому фактору прибавляют еще четыре.

Это прежде всего наличие ВИЧ-инфекции или диабета. Еще двумя факторами называют алкогольную и (или) никотиновую зависимость.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из последствий войны в Украине стало увеличение заболеваемости туберкулезом. Об этом в эксклюзивном интервью рассказала нам врач-пульмонолог Лидия Тараленко.

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