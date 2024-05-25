Воздействие малины на организм человека: действительно ли полезно ее есть
Малина – вкусная ягода, имеющая определенную пищевую ценность. В частности, он содержит питательные вещества, антиоксиданты и мало сахара, что в результате положительно влияет на когнитивное здоровье и защищает от хронических заболеваний.
Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали о преимуществах включения малины в свой рацион:
Низкое содержание сахара
Малина имеет минимальное содержание сахара, в частности, менее 2,7 г на 100 граммов.
Содержимое антивозрастных антиоксидантов
Витамин С и другие антивозрастные антиоксиданты, содержащиеся в малине, защищают организм человека от различных заболеваний. Они помогают бороться со свободными радикалами и предотвращают окислительный стресс, который может привести к преждевременному старению и развитию хронических заболеваний.
Защита от рака
Некоторые исследования показывают, что потребление малины может снизить риск развития раковых заболеваний. Содержание эллагитаннинов и антоцианов в малине помогает снижать размножение раковых клеток и предотвращает их появление.
Содержимое клетчатки
Малина содержит клетчатку, способствующую здоровью сердца и контролю уровня сахара в крови.
Предотвращение появления диабета
Согласно исследованию, употребление большего количества малины может снизить уровень сахара в крови и снизить количество инсулина. В частности, это полезно для тех, кто рискует заболеть диабетом.
Сохранение когнитивных функций
Малина способствует сохранению когнитивных функций, повышая координацию и память. Флавоноиды могут улучшить работу мозга и оградить от негативного воздействия свободных радикалов.
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