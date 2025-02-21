Потребление одного грамма Омега-3 в день может замедлить скорость биологического старения человека – показал анализ данных исследования DO-HEALTH. Ученые изучали влияние ежедневного приема 2 000 МЕ витамина D, 1 г Омега-3 или программы силовых тренировок на здоровье пожилых людей в Европе.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

У дослідженні взяли участь 777 швейцарців, які приймали один грам Омега-3 щодня. І це протягом трьох років сповільнило старіння за трьома з чотирьох епігенетичних годинників, що вимірюють біологічний вік людини (PhenoAge, GrimAge2 і DunedinPACE). Результати спостереження були оприлюднені в журналі Nature Agingopens.

Стандартизований ефект коливався від 0,16 до 0,32 одиниці (від початкового рівня до 3-го року), що свідчить про те, що щоденне вживання Омега-3 сповільнює біологічне старіння на 2,9-3,8 місяця. Цей результат не залежав від статі, віку чи індексу маси тіла.

Середній вік учасників дослідження DO-HEALTH становив 75 років, і 59% з них були жінками. Близько половини (53%) вважалися здоровими людьми похилого віку, без серйозних хронічних захворювань, інвалідності, когнітивних розладів чи проблем зі психічним здоров'ям.

Більшість учасників були фізично активними: 29% займалися спортом від одного до трьох разів на тиждень, а 59% — частіше. У всіх були провели епігенетичний аналіз (метилування ДНК) на початковому етапі та через 3 роки.

Враховуючи добре задокументовані переваги Омега-3 для здоров'я, науковці намагалися зрозуміти, чи впливає вона також на найбільш надійні молекулярні маркери біологічного віку: епігенетичний годинник. Як показують результати, вживання дієтичних добавок із вмістом Омега-3, отриманих з водоростей у дозі один грам на день омолоджує за три роки в середньому на 3 місяці.

Згідно з висновками клінічного дослідження DO-HEALTH, вітамін D, Омега-3 або силові тренування не призвели до статистично значущих відмінностей у поліпшенні систолічного або діастолічного артеріального тиску, невертебральних переломів, фізичної працездатності, рівня інфекцій або когнітивних функцій у 2 157 літніх європейців без серйозних супутніх захворювань. Інші дослідження DO-HEALTH на невеликих вибірках показали, що поєднання Омега-3, вітаміну D і фізичних вправ знижує ризик передракових станів та інвазивного раку.

Клінічні випробування, які вивчають вплив втручань щодо покращення здоров'я у літніх людей, стикаються з двома великими проблемами. По-перше, існує безліч можливих показників результату, оскільки можна впливати на багато аспектів здоров'я. По-друге, може пройти чимало часу, перш ніж будь-які переваги стануть очевидними. Саме тому науковці орієнтуються на біомаркери, які корелюють з біологічним віком. Згідно з ними, люди можуть старіти повільніше чи швидше.

Аналіз виявив позитивний вплив щоденного вживання Омега-3, особливо в осіб з низьким початковим рівнем Омега-3. Ці результати дають нові цінні дані. Але з огляду на відносно невеликий розмір вибірки (98 учасників отримували Омега-3 і 95 — плацебо) і склад вибірки, до якої увійшли відносно здорові люди, результати слід розглядати як попередні.

Надалі дослідники планують використовувати DO-HEALTH як платформу для валідації нових біомаркерів старіння, таких як біомаркери на основі білків, які відображають біологічний вік окремих органів у ще здорових дорослих.