Впечатляющие преимущества винограда для здоровья: 3 хронических болезни, от которых спасают эти ягоды

Люди выращивают виноград тысячи лет. Его полезные свойства общеизвестны, и он традиционно входит в список самых популярных культурных растений в мире.

В этой статье OBOZ.UA расскажет о впечатляющих лекарственных качествах и преимуществах винограда.

Виноград богат антиоксидантами

Антиоксиданты – соединения, необходимые для предотвращения целого ряда заболеваний. Они останавливают окисление свободных радикалов, повреждающих клетки. Их деятельность приводит к преждевременному старению, серьезным заболеваниям сердца, раку и другим болезням.

В винограде содержится более 1600 полезных растительных соединений, в основном сосредоточенных в его кожице и косточках.

К сведению, больше всего антиоксидантов содержит красный виноград.

Виноград спасает от рака

Виноград содержит растительные соединения, обладающие противораковыми свойствами. В частности, это ресвератрол, кверцетин, антоцианы и катехины

К сведению, исследования также показали, что экстракт винограда блокирует рост и распространение раковых клеток толстой кишки.

Виноград защищает от бактериальных и грибковых инфекций

Виноград богат витамином С, что способствует укреплению иммунитета. Он предотвращает распространение герпеса, гриппаы, ветряной оспы, дрожжевых инфекций и прочее.

Кроме того, эти сладкие ягоды защищают организм от пищевых заболеваний и препятствует размножению вредных бактерий.

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