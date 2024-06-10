Впечатляющие преимущества винограда для здоровья: 3 хронических болезни, от которых спасают эти ягоды
Люди выращивают виноград тысячи лет. Его полезные свойства общеизвестны, и он традиционно входит в список самых популярных культурных растений в мире.
В этой статье OBOZ.UA расскажет о впечатляющих лекарственных качествах и преимуществах винограда.
Виноград богат антиоксидантами
Антиоксиданты – соединения, необходимые для предотвращения целого ряда заболеваний. Они останавливают окисление свободных радикалов, повреждающих клетки. Их деятельность приводит к преждевременному старению, серьезным заболеваниям сердца, раку и другим болезням.
В винограде содержится более 1600 полезных растительных соединений, в основном сосредоточенных в его кожице и косточках.
К сведению, больше всего антиоксидантов содержит красный виноград.
Виноград спасает от рака
Виноград содержит растительные соединения, обладающие противораковыми свойствами. В частности, это ресвератрол, кверцетин, антоцианы и катехины
К сведению, исследования также показали, что экстракт винограда блокирует рост и распространение раковых клеток толстой кишки.
Виноград защищает от бактериальных и грибковых инфекций
Виноград богат витамином С, что способствует укреплению иммунитета. Он предотвращает распространение герпеса, гриппаы, ветряной оспы, дрожжевых инфекций и прочее.
Кроме того, эти сладкие ягоды защищают организм от пищевых заболеваний и препятствует размножению вредных бактерий.
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